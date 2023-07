Fani MCU wściekli po finale Tajnej Inwazji. Marvel zmienił kanon ujawieniem, od kiedy TA postać była Skrullem

Fani wierzą, że to musi być pomyłka.

Marvel znów namieszał. Już po emisji ostatniego odcinka Tajnej Inwazji pojawiły się głosy niezadowolenia, że do uniwersum wprowadzono nową superbohaterkę, która z miejsca stała się najpotężniejszą postacią w całym MCU. Był to jednak dopiero początek krytyki, która spadła na finałowy odcinek serialu studia. W epizodzie ujawniono, że popularna postać była Skrullem przez dłuższy czas, sięgając jeszcze czasów Avengers: Wojna bez granic. Niektórzy widzowie nie mogą w to uwierzyć i oskarżają Marvel o zmiany w kanonie.

UWAGA! Poniżej znajdują się spoilery dotyczące ostatniego odcinka serialu Tajna Inwazja

W Tajnej Inwazji dowiedzieliśmy się, że James „Rhodey” Rhodes został porwany, a podszywa się pod niego jeden ze Skrulli. Szokujący dla widzów okazał się czas, w którym prawdziwy Rhodey przebywał w tajnej bazie przybyszów z kosmosu. W jednej ze scen finałowego odcinka widzimy, że porwany Rhodes ma na sobie szpitalną koszulę, co sugeruje, że postać została porwana i podmieniona przez Skrulli po wypadku w Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, gdy trafił do szpitala. Oznacza to, że bohater mógł być nieprzytomny przez dziewięć lat. Tym samym nie był świadomy ataku Thanosa na Ziemię i śmierci swojego przyjaciela, Tony’ego Starka.