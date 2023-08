Wielka zagadka 2. sezonu Lokiego ujawniona. Co stało się z Sylvie?

Twórcy chcieli postawić bohaterkę w zupełnie nowej sytuacji. Pomyśleli więc, że Sylvie nigdy nie doświadczyła McDonalda. Gdy już tam trafiła, nie mając innego planu na przyszłość, przyjęła tam pracę.

Ta kobieta, która uciekała jako dziecko, biegła przez czas, była uciekinierką czasu, żyła w apokalipsie, nigdy nie będąc w stanie się zrelaksować ani zwolnić. Więc wysłanie jej do McDonalda z lat 80. wyglądało atrakcyjnie. Grasz w grę Little League i idziesz do McDonald’s. Idziesz na przyjęcie urodzinowe dla dzieci w McDonald’s. Ktoś taki jak Sylvie nigdy tego nie doświadczyła i byłaby tym naprawdę poruszona.