The Marvels najkrótszym filmem z MCU? Zaskakujący czas trwania nowego filmu Marvela

Marvel może pozytywnie zaskoczyć metrażem swojego kolejnego filmu. Według najnowszych doniesień obecna wersja The Marvels trwa zaledwie 1 godzinę i 38 minut, zaś bez napisów końcowych 1 godzinę i 33 minuty. Nie jest to jeszcze finalna wersja kontynuacji Kapitan Marvel, więc kinowa wersja może być nieco dłuższa, chociażby poprzez dodanie scen po napisach, ale wygląda na to, że studio szykuje najkrótszy film w całej historii MCU.

The Marvels może stać się najkrótszym filmem Marvela w historii

Dotychczasowymi rekordzistami byli The Incredible Hulk oraz Thor: Mroczny świat, które trwały po 1 godzinę i 52 minuty. The Marvels może więc ustanowić rekord, który prawdopodobnie już nigdy nie zostanie pobity. To również jeden z najkrótszych filmów na podstawie komiksów w historii.