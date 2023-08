She-Hulk otrzyma drugi sezon. Marvel zamierza kontynuować swój kontrowersyjny serial

Mecenas She-Hulk to zdecydowanie jeden z najmniej udanych projektów z uniwersum Marvela. Serial zebrał katastrofalne opinie od widzów, którzy narzekali na niemal każdy element tej produkcji. Jeszcze przed premierą serial wywołała lawinę niepochlebnych komentarzy ze względu na stworzoną w CGI postać tytułowej bohaterki. Wydawało się, że studio chce jak najszybciej zapomnieć o tej porażce i powrócić do kuzynki Bruce’a Bannera dopiero przy okazji którejś z dwóch nadchodzących odsłon Avengersów. Nic jednak bardziej mylnego i według popularnego informatora MyTimeToShineHello, serial ma powrócić z drugim sezonem.

Serial She-Hulk otrzyma drugi sezon?

Do tej pory tylko jeden serial Marvela otrzymał zamówienie na drugi sezon, czyli serial Loki, który powróci już tej jesieni. Chociaż studio regularnie dostarcza kolejne swoje produkcje na Disney+, to podjęto decyzję, aby dać She-Hulk jeszcze jedną szansę w swoim solowym projekcie. Jeżeli te informacje się sprawdzą, to prace nad nowymi odcinkami ruszą po zakończeniu strajku aktorów i scenarzystów.

Wczytywanie ramki mediów.