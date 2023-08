MCU zostanie zrestartowane? Marvel może przywrócić uwielbianych supebohaterów

Wcześniej czy później Marvel będzie musiał zrestartować swoje uniwersum. Stało się to jasne po tym, gdy cała seria rozrosła się do ogromnych rozmiarów, blokując możliwość nabywania nowych widzów, którzy musieliby obejrzeć zbyt dużą liczbę filmów i seriali, aby zrozumieć całe uniwersum. Już teraz sporo fanów narzeka, że Marvel rozwija zbyt dużo projektów, co chwilę dodając nowe postacie, które później nie są w żaden sposób rozwijane. Mało kto jednak spodziewał się, że nastąpi to tak szybko. Scooper CanWeGetSomeToast, którego informacje o superbohaterskich produkcjach z MCU często się sprawdzają, spekuluje, że Avengers: Secret Wars może przyczynić się do miękkiego zrestartowania uniwersum.

MCU może zostać zrestartowane po premierze Avengers: Secret Wars

Chociaż nie są to żadne potwierdzone informacje, to może być w nich sporo prawdy. Szósta odsłona Avengers zadebiutuje w 2027 roku. Marvel miałby więc jeszcze cztery lata rozwijania obecnego uniwersum, aby po premierze Avengers: Secret Wars usunąć z planszy niektórych bohaterów, a starych, jak Tony’ego Starka, czy Steve Rogersa, przywrócić do serii.