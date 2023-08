Disney+ z wielkimi premierami we wrześniu. Kinowy hit i mocna serialowa nowość

Disney + z nowościami we wrześniu 2023

“Mała syrenka” to wyreżyserowana przez specjalistę od musicali – Boba Marshalla – aktorska wersja kultowej animacji o historii pięknej, odważnej i żądnej przygód syrenki Ariel - najmłodszej i najbardziej niepokornej córki Trytona. Fascynacja światem ludzi ciągnie Ariel na powierzchnię wody, gdzie trafia na przystojnego księcia Eryka. Mimo wszelkich zakazów, Ariel podąża za głosem serca i zawiera pakt z podstępną morską wiedźmą Urszulą. Syrenka będzie mogła żyć na lądzie, ale cena za to dla niej i jej ojca okaże się bardzo wysoka.

Ja jestem Groot (Sezon 2) – 6 września

Nie ma ochrony galaktyki przed tym psotnym maluchem! Przygotuj się więc na to, że mały Groot zajmie centralne miejsce w swojej drugiej własnej serii, dorastając i wpadając w kłopoty wśród gwiazd. Sezon 2. “Ja jestem Groot” to zbiór pięciu oryginalnych filmów krótkometrażowych z udziałem małego Groota, ulubionego drzewka wszystkich widzów. W nowym sezonie pojawi się kilka nowych i niezwykłych postaci, a wszystkie pięć filmów będzie dostępnych dla widzów w dniu premiery.

Justified: Miasto Strachu – 6 września

Raylan Givens, który opuścił Kentucky 15 lat temu, mieszka teraz w Miami i jest chodzącym anachronizmem, balansującym między byciem szeryfem federalnym i ojcem 15-letniej córki. Przypadkowe spotkanie na odludnej florydzkiej autostradzie sprawia, że jedzie do Detroit. Spotyka tam Clementa Mansella, znanego jako Dzikus z Oklahomy - brutalnego i socjopatycznego desperata, który już raz wymknął się spod kontroli władz Detroit i zamierza zrobić to ponownie. Adwokat Mansella, Carolyn Wilder, ma zamiar reprezentować swojego klienta, nawet jeśli będzie to wymagało prowadzenia własnej gry między policją a przestępcą.

Bertie Gregory: Dzika przyroda z bliska – 13 września