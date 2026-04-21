Marathon w tarapatach. FPS Bungie traci graczy i wypada z top 100 Steama

Są jednak również inne symptomy spadku zainteresowania produkcją amerykańskiego studia. Otóż Marathon wypadł z listy bestsellerów Steama – a warto wspomnieć, że lista ta liczy sobie aż 100 pozycji! I na żadnej z nich nie ma produkcji Bungie – tę znajdziemy dopiero na 127. miejscu, czyli niżej niż np. wydany w 2019 roku Hades czy nawet jeszcze starsze, bo opublikowane w 2017 roku Middle-earth: Shadow of War. Nawet wśród tytułów, które miały swoją premierę na Steamie w 2026 roku, Marathon okupuje dopiero 18. pozycję. Dla sieciowego FPS-a nie wygląda to więc najlepiej – również pod kątem tego, co dalej.

SteamDB

Nic więc dziwnego, że Bungie stara się ratować sytuację m.in. za sprawą nowej aktualizacji. Pytanie tylko, czy faktycznie gra otrzyma wieloletnie wsparcie, jak obiecują sami twórcy. Tak czy inaczej, wydaje się, że jeszcze sporo wody upłynie nim extraction shootera ewentualnie wyjdzie na zero – nie mówiąc już o wyjściu na plus.