Marathon w tarapatach. FPS Bungie traci graczy i wypada z top 100 Steama

Maciej Petryszyn
2026/04/21 14:15
Niedługo minie 7 tygodni od premiery Marathonu. Po nowej produkcji Bungie spodziewano się wiele, ale na razie nie wygląda to najlepiej.

Przynajmniej na PC. Tam bowiem popularność gry, zamiast rosnąć, tylko spada.

Marathon
Marathon

Zjazd Marathonu trwa

W dniu premiery, która miała miejsce 5 marca, Marathon potrafił przyciągnąć jednocześnie prawie 87 tysięcy użytkowników Steama. A dzień później przebił nawet próg 88 tysięcy. Niemniej po tym peaku było już jedynie słabiej i poza pojedynczymi wzrostami gra Bungie jedynie leciała w dół. I to do tego stopnia, że 20 kwietnia w najlepszym momencie w akcji udział brało niespełna 21 tysięcy osób. To oznacza, że w trakcie wspomnianych we wstępie 7 tygodni społeczność extraction shootera zmniejszyła się o około ¼. Dla twórców to z pewnością potężny cios – tym bardziej że ewentualne niepowodzenie Marathonu może przecież zaważyć na ich przyszłości.

Liczba graczy Marathon na Steamie
Liczba graczy Marathon na Steamie
Są jednak również inne symptomy spadku zainteresowania produkcją amerykańskiego studia. Otóż Marathon wypadł z listy bestsellerów Steama – a warto wspomnieć, że lista ta liczy sobie aż 100 pozycji! I na żadnej z nich nie ma produkcji Bungie – tę znajdziemy dopiero na 127. miejscu, czyli niżej niż np. wydany w 2019 roku Hades czy nawet jeszcze starsze, bo opublikowane w 2017 roku Middle-earth: Shadow of War. Nawet wśród tytułów, które miały swoją premierę na Steamie w 2026 roku, Marathon okupuje dopiero 18. pozycję. Dla sieciowego FPS-a nie wygląda to więc najlepiej – również pod kątem tego, co dalej.

Lista bestsellerów Steama wydanych w 2026 roku
Lista bestsellerów Steama wydanych w 2026 roku
SteamDB

Nic więc dziwnego, że Bungie stara się ratować sytuację m.in. za sprawą nowej aktualizacji. Pytanie tylko, czy faktycznie gra otrzyma wieloletnie wsparcie, jak obiecują sami twórcy. Tak czy inaczej, wydaje się, że jeszcze sporo wody upłynie nim extraction shootera ewentualnie wyjdzie na zero – nie mówiąc już o wyjściu na plus.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 14:40

Z drugiej strony patrzysz na kategorię Extraction Shooter na Steam i właściwie ta liczba graczy nadal jest w topce. 

To nisza. Mnie nie dziwi to, że ludzie po starcie odchodzą i pewnie wrócą wraz z większą aktualizacją sezonową czy pierwszymi promocjami. To normalne zjawisko




