Marathon w tarapatach. FPS Bungie traci graczy i wypada z top 100 Steama

Przynajmniej na PC. Tam bowiem popularność gry, zamiast rosnąć, tylko spada.
Zjazd Marathonu trwa
W dniu premiery, która miała miejsce 5 marca, Marathon potrafił przyciągnąć jednocześnie prawie 87 tysięcy użytkowników Steama. A dzień później przebił nawet próg 88 tysięcy. Niemniej po tym peaku było już jedynie słabiej i poza pojedynczymi wzrostami gra Bungie jedynie leciała w dół. I to do tego stopnia, że 20 kwietnia w najlepszym momencie w akcji udział brało niespełna 21 tysięcy osób. To oznacza, że w trakcie wspomnianych we wstępie 7 tygodni społeczność extraction shootera zmniejszyła się o około ¼. Dla twórców to z pewnością potężny cios – tym bardziej że ewentualne niepowodzenie Marathonu może przecież zaważyć na ich przyszłości.