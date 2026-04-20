Fani Borderlands 4 odkryli nową postać w drugim DLC? Przecieki ujawniają kolejnego Vault Hunter

Mikołaj Berlik
2026/04/20 16:30
Najnowsze szczegóły na temat drugiego DLC.

Fani Borderlands 4 natrafili na ślady, które mogą ujawniać tożsamość kolejnego grywalnego bohatera. Informacje pochodzą z datamingu plików gry, przeprowadzonego tuż po premierze pierwszego fabularnego dodatku – Mad Ellie and the Vault of the Damned.

Borderlands 4 – kim jest tajemnicza postać "Loveless"?

Użytkownik Reddita o pseudonimie jakobsestate odkrył w napisach końcowych oraz niewykorzystanych kwestiach dialogowych liczne odniesienia do imienia Loveless. Dowody wskazują na to, że będzie to postać grywalna. W plikach znaleziono kwestię: „Tak! Tu Loveless — Jesteśmy Vault Hunterem”, która występuje obok analogicznych linii dialogowych istniejących już postaci, takich jak Rafa. Postać mówi o sobie w liczbie mnogiej („My”), co wywołało falę spekulacji wśród fanów. Sugeruje się, że Loveless może być istotą o zbiorowej świadomości lub nawet grywalnym Eridianinem. Inna teoria zakłada używanie tzw. liczby mnogiej majestatycznej (pluralis maiestatis), co wskazywałoby na arystokratyczne pochodzenie, podobne do Aurelii Hammerlock.

Znaleziono również kwestię wypowiadaną przez Mancubusa: „Wygląda na to, że doznałaś nieograniczonej rekurencji, co, pani Loveless?”. Początkowo sądzono, że odnosi się ona do Vex, ale kontekst nowych odkryć wskazuje na zupełnie nową bohaterkę. Informacje o nowym Vault Hunterze pojawiają się w momencie, gdy Gearbox Software mierzy się z krytyką dotyczącą pierwszego DLC. Choć nowa postać – C4SH – została przyjęta entuzjastycznie, gracze narzekają na cenę Story Pack 1 kosztującego ponad 100 zł w stosunku do krótkiego czasu rozgrywki, szacowanego na zaledwie 2–3 godziny.

Gearbox oficjalnie potwierdziło, że drugie rozszerzenie fabularne do Borderlands 4 jest w drodze i wprowadzi kolejnego grywalnego bohatera. Choć studio nie podało jeszcze daty premiery ani szczegółów fabuły, Loveless wydaje się być niemal pewnym kandydatem na dołączenie do ekipy poszukiwaczy krypt.

Źródło:https://gamerant.com/borderlands-4-dlc-2-vault-hunter-leak/

