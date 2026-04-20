Fani Borderlands 4 odkryli nową postać w drugim DLC? Przecieki ujawniają kolejnego Vault Hunter

Znaleziono również kwestię wypowiadaną przez Mancubusa: „Wygląda na to, że doznałaś nieograniczonej rekurencji, co, pani Loveless?”. Początkowo sądzono, że odnosi się ona do Vex, ale kontekst nowych odkryć wskazuje na zupełnie nową bohaterkę. Informacje o nowym Vault Hunterze pojawiają się w momencie, gdy Gearbox Software mierzy się z krytyką dotyczącą pierwszego DLC. Choć nowa postać – C4SH – została przyjęta entuzjastycznie, gracze narzekają na cenę Story Pack 1 kosztującego ponad 100 zł w stosunku do krótkiego czasu rozgrywki, szacowanego na zaledwie 2–3 godziny.

Gearbox oficjalnie potwierdziło, że drugie rozszerzenie fabularne do Borderlands 4 jest w drodze i wprowadzi kolejnego grywalnego bohatera. Choć studio nie podało jeszcze daty premiery ani szczegółów fabuły, Loveless wydaje się być niemal pewnym kandydatem na dołączenie do ekipy poszukiwaczy krypt.