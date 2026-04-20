Fani Borderlands 4 odkryli nową postać w drugim DLC? Przecieki ujawniają kolejnego Vault Hunter

Fani Borderlands 4 natrafili na ślady, które mogą ujawniać tożsamość kolejnego grywalnego bohatera. Informacje pochodzą z datamingu plików gry, przeprowadzonego tuż po premierze pierwszego fabularnego dodatku – Mad Ellie and the Vault of the Damned.
Borderlands 4 – kim jest tajemnicza postać "Loveless"?
Użytkownik Reddita o pseudonimie jakobsestate odkrył w napisach końcowych oraz niewykorzystanych kwestiach dialogowych liczne odniesienia do imienia Loveless. Dowody wskazują na to, że będzie to postać grywalna. W plikach znaleziono kwestię: „Tak! Tu Loveless — Jesteśmy Vault Hunterem”, która występuje obok analogicznych linii dialogowych istniejących już postaci, takich jak Rafa. Postać mówi o sobie w liczbie mnogiej („My”), co wywołało falę spekulacji wśród fanów. Sugeruje się, że Loveless może być istotą o zbiorowej świadomości lub nawet grywalnym Eridianinem. Inna teoria zakłada używanie tzw. liczby mnogiej majestatycznej (pluralis maiestatis), co wskazywałoby na arystokratyczne pochodzenie, podobne do Aurelii Hammerlock.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!