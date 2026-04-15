Aktualizacja 1.0.6 do Marathon już dostępna. Bungie ulepsza co-op

Studio Bungie udostępniło właśnie Aktualizację 1.0.6 do swojej nowej strzelanki typu extraction shooter – Marathon. Patch koncentruje się na usprawnieniu systemów społecznościowych, balansie rozgrywki oraz wprowadzeniu nowej inicjatywy nagradzającej postępy.

Marathon – ulepszenia systemu Runners i Crew

Największą nowością funkcjonalną jest eksperymentalna opcja Stay Together. Pozwala ona na natychmiastowe utworzenie nowej załogi z graczami, z którymi właśnie udało nam się pomyślnie ewakuować z mapy. To świetne rozwiązanie dla osób grających z "randomami", które chcą kontynuować wspólną zabawę bez żmudnego zapraszania się do znajomych. Wprowadzono protokół CyberAcme Runner Reinforcement Initiative. System ten oferuje dodatkowe nagrody zarówno dla samotnych biegaczy, jak i zgranych grup za realizację kontraktów i wspólne opuszczanie strefy działań.