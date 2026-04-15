Zaloguj się lub Zarejestruj

Aktualizacja 1.0.6 do Marathon już dostępna. Bungie ulepsza co-op

Mikołaj Berlik
2026/04/15 11:00
0
0

Zobaczyliśmy eksperymentalną nowość.

Studio Bungie udostępniło właśnie Aktualizację 1.0.6 do swojej nowej strzelanki typu extraction shooter – Marathon. Patch koncentruje się na usprawnieniu systemów społecznościowych, balansie rozgrywki oraz wprowadzeniu nowej inicjatywy nagradzającej postępy.

Marathon
Marathon – ulepszenia systemu Runners i Crew

Największą nowością funkcjonalną jest eksperymentalna opcja Stay Together. Pozwala ona na natychmiastowe utworzenie nowej załogi z graczami, z którymi właśnie udało nam się pomyślnie ewakuować z mapy. To świetne rozwiązanie dla osób grających z "randomami", które chcą kontynuować wspólną zabawę bez żmudnego zapraszania się do znajomych. Wprowadzono protokół CyberAcme Runner Reinforcement Initiative. System ten oferuje dodatkowe nagrody zarówno dla samotnych biegaczy, jak i zgranych grup za realizację kontraktów i wspólne opuszczanie strefy działań.

GramTV przedstawia:

Bungie pochyliło się również nad tempem zdobywania doświadczenia, co szczególnie ucieszy osoby grające w pojedynkę:

  • Zwiększono tempo zdobywania poziomów Runnera oraz reputacji frakcyjnej dla graczy solo.
  • Podniesiono standardowe nagrody reputacji za kontrakty dla wszystkich uczestników zabawy.
  • Poprawiono słyszalność kroków przeciwników na bliskim i średnim dystansie. Naprawiono również irytujący błąd, w którym celownik gracza "wariował" po wykonaniu finishera, jeśli gracz poruszał kamerą w trakcie animacji.
  • Zwiększono odporność na obrażenia od upadku dla powalonych graczy.
Na koniec wspomnijmy, że Marathon został udostępniony 5 marca. Tytuł sprawdzimy na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5. Pełną listę poprawek znajdziemy m.in. na Steamie.
Źródło:https://www.dsogaming.com/patches/marathon-title-update-1-0-6-released-full-patch-notes/

Tagi:

News
PC
aktualizacja
strzelanka
Bungie
PlayStation 5
Marathon
Xbox Series X
Xbox Series S
aktualizacja gry
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112