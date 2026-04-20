Kolejna gra Larian Studios ma być jeszcze większa niż Baldur’s Gate 3: „Nie ma już limitów wielkości aktów”

Mikołaj Berlik
2026/04/20 20:30
Bert van Semmertier wypowiedział się o przyszłym projekcie.

Mimo że wielu graczy spędziło w Baldur’s Gate 3 setki, a nawet tysiące godzin, Larian Studios nie zamierza spoczywać na laurach. Dyrektor techniczny studia, Bert van Semmertier, ujawnił w najnowszym numerze magazynu Edge, że kolejna produkcja – roboczo określana jako Divinity – całkowicie usunie ograniczenia techniczne, z którymi borykał się ich poprzedni wielki hit.

Larian Studios – koniec z ograniczeniami silnika

Larian od lat rozwija swój autorski silnik Divinity Engine. Studio świadomie „zostaje nieco z tyłu”, jeśli chodzi o najbardziej zasobożerne nowinki graficzne (jak ekstremalny ray-tracing). Robi to jednak, aby zachować kontrolę nad skalą gry i możliwościami symulacji świata.Największą zmianą w nowej wersji silnika jest usunięcie barier, które wpływały na strukturę opowieści w Baldur's Gate 3. W tym tytule cała drużyna musiała jednocześnie przechodzić między aktami. W nowej grze to ograniczenie znika – gracze będą mogli przebywać w różnych aktach indywidualnie.

Van Semmertier zadeklarował wprost: „W kolejnej iteracji naszego silnika to ograniczenie zostało całkowicie usunięte. Nie ma już żadnych limitów co do tego, jak wielki może być dany akt”.

Dla fanów, którzy w samym pierwszym akcie Baldur's Gate 3 potrafili spędzić 60 godzin, wizja braku ograniczeń jest równie ekscytująca, co przytłaczająca. Nowy silnik ma pozwolić na bardziej swobodną strukturę świata, czyli w praktyce brak konieczności „pchania” całej drużyny do przodu pozwoli na tworzenie bardziej nieliniowych kampanii. Ograniczenia przejść między aktami były jedną z przyczyn, dla których tworzenie niestandardowych kampanii (jak np. Return to Candlekeep) zajmowało tyle czasu. Nowa technologia ma to ułatwić.

Własny silnik pozwala Larianowi na projektowanie lokacji z ogromną liczbą NPC, jeśli tylko wizja artystyczna będzie tego wymagać.

Niestety, o samej nowej grze z serii Divinity wciąż wiadomo niewiele. Larian Studios w przyszłości powinno ujawnić więcej szczegółów.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/baldur-s-gate/after-over-1-000-hours-in-baldurs-gate-3-im-scared-to-hear-larian-say-divinity-might-be-an-even-bigger-rpg-there-is-no-limitation-anymore-on-how-big-an-act-can-be/

