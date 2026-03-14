Jak sprzedał się Marathon i ile brakuje, by wyjść "na zero"?

Maciej Petryszyn
2026/03/14 13:00
Cykl życia gry Marathon trwa już ponad tydzień. Nic więc dziwnego, że pojawia się coraz więcej głosów, próbujących ocenić sukces tej premiery.

Jedni zwiastowali nadejście kolejnego Concorda, inni widzieli potencjał. A gdzie leży prawda?

Marathon
Marathon

Ile brakuje Marathonowi, by w ogóle wyjść na zero?

Jeżeli chodzi o sprzedaż Marathonu, to możemy się tutaj opierać jedynie na założeniach analityków. Platformy takie jak Gamalytic i PlayTracker szacują, iż najnowsza produkcja Bungie na samym Steamie znalazła około 911-975 tysięcy nabywców. Niemniej warto uwzględnić, iż studio z Waszyngtonu zawsze lepiej wypadało na konsolach. Weźmy takie Destiny 2, gdzie jeszcze 8 marca aż 78% graczy bawiło się właśnie na PlayStation oraz Xboxie. Gdyby ten stosunek przełożyć na Marathon, dałoby to około 3,229 miliona egzemplarzy na konsolach. To jednak oczywiście tylko szacunki, bo oficjalnych danych nie ma.

Ale nawet gdybyśmy przyjęli, iż łączna liczba przekraczająca 4,1 miliona sztuk jest prawdziwa, to wydaje się, iż może to stanowić problem. Warto bowiem wziąć pod uwagę, że przy Marathonie Bungie i Sony obrały bardzo ryzykowną taktykę, wynikającą z tego, że wielu konkurentów na rynku sieciowych FPS-ów jest dostępnych za darmo albo ma już ugruntowaną pozycję. W związku z tym dla gry, której produkcja miała kosztować nawet 250 milionów dolarów, zamiast standardowych dla branży 70 dolarów, ustalono cenę na “zaledwie” 40 dolarów. To w oczywisty sposób zmniejszyło przychód z każdej sprzedanej kopii. Już teraz więc pojawiły się obliczenia wskazujące, że Bungie, aby w ogóle wyjść na zero, musiałoby sprzedać około 12-15 milionów egzemplarzy.

To o tyle ciekawe, że sam Marathon, pomimo wielu krytycznych komentarzy w sieci, zdaje się być nieźle przyjętym tytułem. Na samym Steamie aż 88% ze wszystkich 22 755 recenzji ma charakter pozytywny. Ale też trzeba mieć na uwadze, że samymi ocenami trudno będzie udobruchać Sony, liczące, że kosztowne przejęcie Bungie za ponad 3 miliardy dolarów, zacznie się wreszcie w większym stopniu zwracać. W przeciwnym wypadku, gdyby najnowszy FPS od twórców Halo i Destiny nie spełni oczekiwań, trudno spodziewać się innego scenariusza niż ogromne zmiany w studiu. Najbliższe tygodnie będą więc kluczowe, zarówno w kontekście samego Marathonu, jak i całego Bungie.

Źródło:https://mein-mmo.de/en/marathon-reveals-bungies-biggest-problem-is-there-a-takeover-by-sony-looming,1556184/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

ZubenPL
Gramowicz
Dzisiaj 13:07

wynik maratonu to katastrofa gra nawet zakładając że większość graczy jest na konsolach. Gra pewnie zostanie zamknięta w nadchodzących miesiącach. 




