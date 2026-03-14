Jak sprzedał się Marathon i ile brakuje, by wyjść "na zero"?

Ale nawet gdybyśmy przyjęli, iż łączna liczba przekraczająca 4,1 miliona sztuk jest prawdziwa, to wydaje się, iż może to stanowić problem. Warto bowiem wziąć pod uwagę, że przy Marathonie Bungie i Sony obrały bardzo ryzykowną taktykę, wynikającą z tego, że wielu konkurentów na rynku sieciowych FPS-ów jest dostępnych za darmo albo ma już ugruntowaną pozycję. W związku z tym dla gry, której produkcja miała kosztować nawet 250 milionów dolarów, zamiast standardowych dla branży 70 dolarów, ustalono cenę na “zaledwie” 40 dolarów. To w oczywisty sposób zmniejszyło przychód z każdej sprzedanej kopii. Już teraz więc pojawiły się obliczenia wskazujące, że Bungie, aby w ogóle wyjść na zero, musiałoby sprzedać około 12-15 milionów egzemplarzy.

To o tyle ciekawe, że sam Marathon, pomimo wielu krytycznych komentarzy w sieci, zdaje się być nieźle przyjętym tytułem. Na samym Steamie aż 88% ze wszystkich 22 755 recenzji ma charakter pozytywny. Ale też trzeba mieć na uwadze, że samymi ocenami trudno będzie udobruchać Sony, liczące, że kosztowne przejęcie Bungie za ponad 3 miliardy dolarów, zacznie się wreszcie w większym stopniu zwracać. W przeciwnym wypadku, gdyby najnowszy FPS od twórców Halo i Destiny nie spełni oczekiwań, trudno spodziewać się innego scenariusza niż ogromne zmiany w studiu. Najbliższe tygodnie będą więc kluczowe, zarówno w kontekście samego Marathonu, jak i całego Bungie.