Forza Horizon 6 z rekordową sprzedażą na Steam. Wyczekiwany debiut w Japonii nabiera tempa

Zaledwie miesiąc przed debiutem, Forza Horizon 6 wyrasta na potężny sukces komercyjny. Według raportu firmy Alinea Analytics, otwarta produkcja studia Playground Games bije rekordy popularności na platformie Steam, generując imponujące wyniki finansowe jeszcze w fazie przedsprzedaży.

Forza Horizon 6 – sukces na Steam w liczbach

Forza Horizon 6 nie trafiła jeszcze na półki sklepowe, jednak statystyki z samego sklepu Valve robią ogromne wrażenie. Szacuje się, że gracze zakupili już ponad 500 000 kopii. Przedsprzedaż wygenerowała blisko 30 milionów dolarów (uwzględniając różne edycje oraz ceny regionalne). Tytuł znajduje się na listach życzeń u ponad 3,3 miliona użytkowników. Analitycy przewidują, że w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery na Steam sprzedaż może wzrosnąć o kolejne 2 miliony egzemplarzy.