Forza Horizon 6 z rekordową sprzedażą na Steam. Wyczekiwany debiut w Japonii nabiera tempa

Mikołaj Berlik
2026/04/20 14:30
Raport zwiastuje sukces Playground Games.

Zaledwie miesiąc przed debiutem, Forza Horizon 6 wyrasta na potężny sukces komercyjny. Według raportu firmy Alinea Analytics, otwarta produkcja studia Playground Games bije rekordy popularności na platformie Steam, generując imponujące wyniki finansowe jeszcze w fazie przedsprzedaży.

Forza Horizon 6
Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 – sukces na Steam w liczbach

Forza Horizon 6 nie trafiła jeszcze na półki sklepowe, jednak statystyki z samego sklepu Valve robią ogromne wrażenie. Szacuje się, że gracze zakupili już ponad 500 000 kopii. Przedsprzedaż wygenerowała blisko 30 milionów dolarów (uwzględniając różne edycje oraz ceny regionalne). Tytuł znajduje się na listach życzeń u ponad 3,3 miliona użytkowników. Analitycy przewidują, że w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery na Steam sprzedaż może wzrosnąć o kolejne 2 miliony egzemplarzy.

Przypomnijmy, że po latach próśb fanów, seria w końcu przenosi się do Japonii. Twórcy Forza Horizon 6 udostępnili krótki teaser Tokio, które ma być tak ogromne, że nad jego stworzeniem pracował w Playground Games zupełnie osobny, dedykowany zespół. Do tego jest to pierwsza odsłona cyklu od niemal pięciu lat. Po chłodnym przyjęciu ostatniego Forza Motorsport, fani są spragnieni wysokiej jakości wyścigów o charakterze symulacyjnym. Poprzednie sukcesy marki (ponad 10 milionów graczy w Game Pass w ciągu pierwszych 10 dni od premiery poprzednika) sugerują, że ogólny zasięg "szóstki" będzie kolosalny.

Warto jeszcze wspomnieć, że Forza Horizon 6 zadebiutuje 19 maja na konsolach Xbox Series X/S oraz PC. Posiadacze konsol Sony również mają na co czekać – wersja na PlayStation 5 ma pojawić się jeszcze w tym roku.

Źródło:https://gamingbolt.com/forza-horizon-6-has-reportedly-sold-over-500000-copies-on-steam-ahead-of-launch-rumor

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 15:18
beetleman1234 napisał:

Jaram się Japonią, ale bez japończyków chodzących na chodnikach i innych oznak "japońskości" takie jeżdżenie po opuszczonej Japonii nie ma dla mnie w ogóle uczucia japońskości :P Szkoda, bo jarałem się właśnie tym klimatem, ale widzę, że go tu nie znajdę.

To wyścigowy arcade a nie sandbox - jeżeli szukasz "japońskiego" doświadczenia możesz albo spróbować serii Yakuza, albo... poczekać na "Ananta" xD No tak - robią ją Chińczycy, ale to w duchu bardzo japońska gra :P

beetleman1234
Gramowicz
Dzisiaj 14:57

Jaram się Japonią, ale bez japończyków chodzących na chodnikach i innych oznak "japońskości" takie jeżdżenie po opuszczonej Japonii nie ma dla mnie w ogóle uczucia japońskości :P Szkoda, bo jarałem się właśnie tym klimatem, ale widzę, że go tu nie znajdę.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 14:40

To trochę nie dziwi. Gra nie ma absolutnie konkurencji. Ktoś powie The Crew, ale myśle że to jednak nie ten poziom.

I ludzie wiedzą, mimo narzekań, że nawet jeśli to "bezpieczna" kontynuacja i tak naprawdę dostajemy po prostu nową mapę + parę usprawnień, to żadna gra raczej nie zapewni podobnej rozrywki. Ktoś kto grę zamówił raczej wie czego się spodziewać po tym produkcie.




