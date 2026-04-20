Steam rozdaje bardzo dobrze ocenianą grę. Trzeba się spieszyć

Na platformie Steam za darmo udostępniona została bardzo dobrze oceniana gra Sentience: The Android's Tale. Stworzyło ją studio Pilgrim Adventures, znane z tego, że wyciąga maksa z programu RPG Maker, a które odpowiada też za The Deed czy sagę Space Pilgrim. Jeżeli chodzi o Sentience, to produkcja ta skupiona jest głównie na narracji. Jej akcja dzieje się w fikcyjnym świecie, a my sami pokierujemy poczynaniami androida, co jest wstępem do egzystencjalnych rozważań. Także dotyczących sztucznej inteligencji. Co istotne, każdy nasz wybór ma znaczenie i może prowadzić do całkowicie innego zakończenia. Jeżeli zainteresowało was to, szczegóły promocji znajdziecie poniżej.

Sentience: The Android's Tale to oparta na wyborach przygodówka narracyjna od twórcy serii The Deed oraz sagi Space Pilgrim. Poznaj złożoną linię fabularną, na którą wpływ mają Twoje decyzje. Wolność wyboru niesie ze sobą konsekwencje – zarówno dla ludzi, jak i dla robotów. Czy będziesz posłusznym sługą, czy zasiejesz ziarno chaosu?

Wchodź w interakcje z zapomnianymi pionierami – dwudziestką czwórką kolonistów stacjonujących na granicznym świecie Akritas. Poznaj ich zróżnicowane historie, wykonuj polecenia i zdobądź ich zaufanie (lub nie, zależnie od Twojej woli).

Spójrz na świat oczami androida i zmierz się z istotnymi pytaniami dotyczącymi przyszłości sztucznej inteligencji.

Przynajmniej tuzin możliwych zakończeń. W wyniku Twoich wyborów i działań każda z kluczowych postaci może przetrwać lub zginąć.

Odkryj tajemnice pustynnej planety na obrzeżach kosmosu i poznaj prawdziwą naturę swojej misji, a wszystko to w klimacie starych, dobrych przygodówek typu point-and-click.

Gra oferuje wsparcie dla myszy, klawiatury oraz kontrolera.

Kolejna darmowa gra na Steam

Jak zgarnąć Sentience: The Android's Tale za darmo? Wystarczy udać się pod ten adres i przypisać grę do swojego konta Steam. Co istotne, mamy ograniczony czas na to, by zgarnąć swoją kopię, bo promocja trwa tylko do 23 kwietnia 2026 do godziny 19:00. Po tym czasie tytuł wróci do swojej zwyczajowej ceny, czyli 22,99 zł.