Steam rozdaje bardzo dobrze ocenianą grę. Trzeba się spieszyć

Na platformie Steam za darmo udostępniona została bardzo dobrze oceniana gra Sentience: The Android's Tale. Stworzyło ją studio Pilgrim Adventures, znane z tego, że wyciąga maksa z programu RPG Maker, a które odpowiada też za The Deed czy sagę Space Pilgrim. Jeżeli chodzi o Sentience, to produkcja ta skupiona jest głównie na narracji. Jej akcja dzieje się w fikcyjnym świecie, a my sami pokierujemy poczynaniami androida, co jest wstępem do egzystencjalnych rozważań. Także dotyczących sztucznej inteligencji. Co istotne, każdy nasz wybór ma znaczenie i może prowadzić do całkowicie innego zakończenia. Jeżeli zainteresowało was to, szczegóły promocji znajdziecie poniżej.
Sentience: The Android's Tale to oparta na wyborach przygodówka narracyjna od twórcy serii The Deed oraz sagi Space Pilgrim.
- Poznaj złożoną linię fabularną, na którą wpływ mają Twoje decyzje. Wolność wyboru niesie ze sobą konsekwencje – zarówno dla ludzi, jak i dla robotów. Czy będziesz posłusznym sługą, czy zasiejesz ziarno chaosu?
- Wchodź w interakcje z zapomnianymi pionierami – dwudziestką czwórką kolonistów stacjonujących na granicznym świecie Akritas. Poznaj ich zróżnicowane historie, wykonuj polecenia i zdobądź ich zaufanie (lub nie, zależnie od Twojej woli).
- Spójrz na świat oczami androida i zmierz się z istotnymi pytaniami dotyczącymi przyszłości sztucznej inteligencji.
- Przynajmniej tuzin możliwych zakończeń. W wyniku Twoich wyborów i działań każda z kluczowych postaci może przetrwać lub zginąć.
- Odkryj tajemnice pustynnej planety na obrzeżach kosmosu i poznaj prawdziwą naturę swojej misji, a wszystko to w klimacie starych, dobrych przygodówek typu point-and-click.
- Gra oferuje wsparcie dla myszy, klawiatury oraz kontrolera.
Kolejna darmowa gra na Steam
Jak zgarnąć Sentience: The Android's Tale za darmo? Wystarczy udać się pod ten adres i przypisać grę do swojego konta Steam. Co istotne, mamy ograniczony czas na to, by zgarnąć swoją kopię, bo promocja trwa tylko do 23 kwietnia 2026 do godziny 19:00. Po tym czasie tytuł wróci do swojej zwyczajowej ceny, czyli 22,99 zł.
