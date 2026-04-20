Zaloguj się lub Zarejestruj

Steam rozdaje bardzo dobrze ocenianą grę. Trzeba się spieszyć

Maciej Petryszyn
2026/04/20 20:40
0
0

Czujecie niedosyt, jeżeli chodzi o objętość waszej biblioteki na Steamie? Właśnie możecie to zmienić.

Na platformie Steam za darmo udostępniona została bardzo dobrze oceniana gra Sentience: The Android's Tale. Stworzyło ją studio Pilgrim Adventures, znane z tego, że wyciąga maksa z programu RPG Maker, a które odpowiada też za The Deed czy sagę Space Pilgrim. Jeżeli chodzi o Sentience, to produkcja ta skupiona jest głównie na narracji. Jej akcja dzieje się w fikcyjnym świecie, a my sami pokierujemy poczynaniami androida, co jest wstępem do egzystencjalnych rozważań. Także dotyczących sztucznej inteligencji. Co istotne, każdy nasz wybór ma znaczenie i może prowadzić do całkowicie innego zakończenia. Jeżeli zainteresowało was to, szczegóły promocji znajdziecie poniżej.

Sentience: The Android's Tale to oparta na wyborach przygodówka narracyjna od twórcy serii The Deed oraz sagi Space Pilgrim.

  • Poznaj złożoną linię fabularną, na którą wpływ mają Twoje decyzje. Wolność wyboru niesie ze sobą konsekwencje – zarówno dla ludzi, jak i dla robotów. Czy będziesz posłusznym sługą, czy zasiejesz ziarno chaosu?
  • Wchodź w interakcje z zapomnianymi pionierami – dwudziestką czwórką kolonistów stacjonujących na granicznym świecie Akritas. Poznaj ich zróżnicowane historie, wykonuj polecenia i zdobądź ich zaufanie (lub nie, zależnie od Twojej woli).
  • Spójrz na świat oczami androida i zmierz się z istotnymi pytaniami dotyczącymi przyszłości sztucznej inteligencji.
  • Przynajmniej tuzin możliwych zakończeń. W wyniku Twoich wyborów i działań każda z kluczowych postaci może przetrwać lub zginąć.
  • Odkryj tajemnice pustynnej planety na obrzeżach kosmosu i poznaj prawdziwą naturę swojej misji, a wszystko to w klimacie starych, dobrych przygodówek typu point-and-click.
  • Gra oferuje wsparcie dla myszy, klawiatury oraz kontrolera.

Kolejna darmowa gra na Steam

Jak zgarnąć Sentience: The Android's Tale za darmo? Wystarczy udać się pod ten adres i przypisać grę do swojego konta Steam. Co istotne, mamy ograniczony czas na to, by zgarnąć swoją kopię, bo promocja trwa tylko do 23 kwietnia 2026 do godziny 19:00. Po tym czasie tytuł wróci do swojej zwyczajowej ceny, czyli 22,99 zł.

GramTV przedstawia:

Tagi:

Steam
promocja
darmowe gry
za darmo
okazja
Darmocha
bezpłatne
GrabTheGames
Pilgrim Adventures
Sentience: The Android's Tale
Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112