Cyberpunk 2077: Ultimate Edition w dużej promocji na Steam. Gra z dodatkiem do kupienia w atrakcyjnej cenie

Na kolejną tak dobrą okazję do zaopatrzenia się w pełne wydanie Cyberpunka 2077 będzie trzeba trochę poczekać.
Na Steam ruszyły nowe promocje, wśród których znajdziecie atrakcyjną ofertę na Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, czyli pełne wydanie RPG-a od CD Projekt Red. Edycja zawiera podstawową wersję gry wraz z dodatkiem Widmo wolności.
Cyberpunk 2077: Ultimate Edition tanio na Steam
Grę Cyberpunk 2077: Ultimate Edition można kupić na platformie Valve za jedyne 123,87 zł, co jest przeceną o aż 55% w porównaniu do standardowej ceny. Oferta trwa tylko do 3 maja, więc warto się pośpieszyć.
Zanurz się w pełni w świecie mrocznej przyszłości i odkryj wszystko, co ma on do zaoferowania wraz z Ultimate Edition. Sięgnij po pełen pakiet zawierający wszystkie aktualizacje oraz wcześniej udostępnioną zawartość – włącznie z wysoko ocenianym dodatkiem w klimacie thrillera szpiegowskiego Widmo wolności.
Zostań wyjętym spod prawa, uzbrojonym w cybernetyczne ulepszenia najemnikiem i zasłuż na miano legendy Night City.
W Night City urobisz się po łokcie, odwiedzisz mnóstwo ciekawych miejscówek i poznasz masę interesujących postaci. Tylko od ciebie zależy, gdzie trafisz i w jaki sposób się tam dostaniesz.
Przeżywaj szalone przygody i rozwijaj relacje z barwnymi postaciami, o których losach zadecydują twoje wybory.
Twoje wybory z podstawowej wersji gry i thrillera szpiegowskiego Widmo wolności tworzą gęstą sieć konsekwencji, które zdecydują o losie postaci wokół ciebie – i twoim – czytamy w opisie gry na Steam.
