Cyberpunk 2077: Ultimate Edition w dużej promocji na Steam. Gra z dodatkiem do kupienia w atrakcyjnej cenie

Radosław Krajewski
2026/04/21 10:40
Na kolejną tak dobrą okazję do zaopatrzenia się w pełne wydanie Cyberpunka 2077 będzie trzeba trochę poczekać.

Na Steam ruszyły nowe promocje, wśród których znajdziecie atrakcyjną ofertę na Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, czyli pełne wydanie RPG-a od CD Projekt Red. Edycja zawiera podstawową wersję gry wraz z dodatkiem Widmo wolności.

Grę Cyberpunk 2077: Ultimate Edition można kupić na platformie Valve za jedyne 123,87 zł, co jest przeceną o aż 55% w porównaniu do standardowej ceny. Oferta trwa tylko do 3 maja, więc warto się pośpieszyć.

Zanurz się w pełni w świecie mrocznej przyszłości i odkryj wszystko, co ma on do zaoferowania wraz z Ultimate Edition. Sięgnij po pełen pakiet zawierający wszystkie aktualizacje oraz wcześniej udostępnioną zawartość – włącznie z wysoko ocenianym dodatkiem w klimacie thrillera szpiegowskiego Widmo wolności.

Zostań wyjętym spod prawa, uzbrojonym w cybernetyczne ulepszenia najemnikiem i zasłuż na miano legendy Night City.

W Night City urobisz się po łokcie, odwiedzisz mnóstwo ciekawych miejscówek i poznasz masę interesujących postaci. Tylko od ciebie zależy, gdzie trafisz i w jaki sposób się tam dostaniesz.

Przeżywaj szalone przygody i rozwijaj relacje z barwnymi postaciami, o których losach zadecydują twoje wybory.

Twoje wybory z podstawowej wersji gry i thrillera szpiegowskiego Widmo wolności tworzą gęstą sieć konsekwencji, które zdecydują o losie postaci wokół ciebie – i twoim – czytamy w opisie gry na Steam.

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

