Marathon będzie wspierany przez "wiele lat". Bungie zapowiada świetlaną przyszłość strzelanki

Bungie zapowiada, że ich najnowsze dziecko – ekstradycyjna strzelanka Marathon – ma przed sobą długą i świetlaną przyszłość. Mimo że branża w 2026 roku przechodzi przez trudny okres restrukturyzacji i cięć (jak w przypadku Ubisoftu czy Sony), twórcy Destiny stawiają na sprawdzony model wieloletniego wsparcia.

Marathon: Bungie planuje „wiele lat” wsparcia i stopniowe ulepszenia

W najnowszym wpisie na blogu, poświęconym optymalizacji wersji PC, deweloperzy z Bungie zadeklarowali, że są zaangażowani w rozwój Marathon i patrzą na to długoterminowo. Gra, która zadebiutowała na początku marca 2026 roku, od początku była projektowana jako platforma, która ma ewoluować wraz ze społecznością.