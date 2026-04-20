The Last of Us Part 3 może zmienić wszystko. Nowe informacje sugerują rewolucję w fabule

Obecnie Naughty Dog opracowuje Intergalactic : The Heretic Prophet, a według plotek drugim tytułem studia, nad który trwają obecnie prace jest nowe Uncharted. Tym samym The Last of Us zostało zepchnięte na boczny tor i studio może zdecydować się na produkcję trzeciej części dopiero po skończeniu prac nad jedną z tych gier. Teraz nowe światło dotyczące możliwego kierunku rozwoju trzeciej odsłony serii rzucił Gabriel Betancourt, były deweloper Naughty Dog, który pracował jako artysta ds. oświetlenia. W rozmowie na kanale KIWI TALKZ wrócił wspomnieniami do wczesnych etapów produkcji The Last of Us Part 2.
The Last of Us Part 3 – Ellie nie jest aż tak wyjątkowa?
Jak się okazuje, twórcy początkowo eksperymentowali z bardziej zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi, w tym z dynamicznym systemem zmiany pory dnia. Projekt rozwijał się bardzo sprawnie, a pierwsze lata produkcji miały przebiegać bez nadgodzin i w szybkim tempie, co sam Betancourt określił jako jeden z najlepszych okresów w historii studia.
Znacznie ciekawsze wydają się jednak wątki związane z potencjalną fabułą kolejnej części. Z relacji Betancourta wynika, że podczas rozmów z Neilem Druckmannem pojawiła się koncepcja odejścia od dotychczasowego założenia, według którego Ellie była jedyną osobą odporną na infekcję Kordycepsu. Zamiast tego twórcy mieli rozważać scenariusz, w którym odporność nie jest już czymś wyjątkowym, a na świecie istnieje więcej takich osób.
Co więcej, w tej wersji The Last of Us Part 3 miałoby pojawić się miejsce zamieszkane przez całą społeczność ludzi odpornych na wirusa. Taki kierunek otwiera zupełnie nowe możliwości narracyjne, pozwalając skupić się na relacjach między postaciami, konfliktach wewnętrznych oraz pytaniach o moralność i organizację życia w świecie po pandemii. Historia mogłaby zyskać bardziej złożony charakter, opierając się na różnych perspektywach i napięciach między bohaterami.
Na ten moment są to jedynie kulisy i niewykorzystane lub wczesne pomysły, które nie muszą ostatecznie trafić do gry. Jeśli jednak Naughty Dog zdecyduje się pójść w tym kierunku, The Last of Us Part 3 może okazać się najbardziej ambitną odsłoną serii.
