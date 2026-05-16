Nowości na Xbox i PC. Wycieczka do Japonii w ramach Game Pass i powrót Batmana

Sprawdźcie, jakie produkcje zadebiutują w najbliższych dniach na platformach Microsoftu.

Microsoft zaprezentował listę gier, które już w przyszłym tygodniu zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. Okazuje się, że w nadchodzących dniach użytkownicy wspomnianych platform będą mieli okazję zapoznać się z 30 nowymi produkcjami. Najważniejszą pozycją na liście jest bez wątpienia Forza Horizon 6.

Oficjalna premiera nowej produkcji studia Playground Games odbędzie się już 19 maja 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami to właśnie tego dnia Forza Horizon 6 trafi w ręce abonentów PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate. Jeśli natomiast zastanawiacie się, czy warto czekać na wspomniany tytuł, to zapraszamy Was do lektury: Forza Horizon 6 - recenzja. Wstawaj samuraju, mamy Japonię do zwiedzenia.

Warto dodać, że w przyszłym tygodniu wiele powodów do radości będą mieli również fani Batmana. Już 22 maja 2026 roku na rynku zadebiutuje bowiem LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Jak wspomnieliśmy wyżej, w przyszłym tygodniu użytkownicy platform Microsoftu będą mieli okazję zapoznać się 30 nowymi produkcjami, a pełną listę przyszłotygodniowych premier w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox znajdziecie poniżej lub na oficjalnej stronie marki Xbox. Premiery gier na Xbox i PC (18-22 maja 2026) 19 maja – Forza Horizon 6 (Game Pass / Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

19 maja – R-Type Dimensions III

19 maja – Riven (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

19 maja – Rune Dice (Optimized for Xbox Series X|S)

20 maja – Atomic Owl (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

20 maja – Cats and Seek: Tokyo (Xbox Play Anywhere)

20 maja – Chroma Zero (Optimized for Xbox Series X|S)

20 maja – Oolo (Optimized for Xbox Series X|S)

20 maja – Savara (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

21 maja – Bunny Crunch (Optimized for Xbox Series X|S)

21 maja – Coffee Talk Tokyo

21 maja – King of Tokyo (Optimized for Xbox Series X|S)

21 maja – Luna Abyss (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

21 maja – Mega Bundle 7-in-1

21 maja – Monster Rush Survivors (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

21 maja – Psyvariar 3 (Optimized for Xbox Series X|S)

21 maja – Table Flip Simulator (Optimized for Xbox Series X|S)

21 maja – Warhammer 40,000: Speed Freeks (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

22 maja – Bag Fight (Xbox Play Anywhere)

22 maja – Bubsy 4D (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

22 maja – Chicken Climber (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

22 maja – Driftland: The Magic Revival (Optimized for Xbox Series X|S)

22 maja – Drug Dealer Empire (Optimized for Xbox Series X|S)

22 maja – LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (Optimized for Xbox Series X|S)

22 maja – Ocean Oddities (Optimized for Xbox Series X|S)

22 maja – Panic Ball! (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

22 maja – Suika 3D Fruits (Optimized for Xbox Series X|S)

22 maja – Ultimate Wobble Run – (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

22 maja – Word Quest Horror

22 maja – Zero Squares (Optimized for Xbox Series X|S)

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.