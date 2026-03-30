Recenzja Marathon - powrót Bungie z zaświatów w świetnym, choć innym stylu

Marathon na swój sposób jest zarówno uzależniający, ale również i momentami mocno karcący. Zasadniczo taki, jaki być powinien dobry extraction shooter.

Pierwszym z nich jest fakt, że po zakończeniu The Final Shape w Destiny 2 ekipa Bungie kilkukrotnie pokazała, iż nie za dobrze się tam dzieje. Dostarczyli prawdopodobnie jedne z najsłabszych dodatków w historii serii. Jeśli dodamy do tego spore problemy w szeregach zespołu oraz inne kontrowersje, można śmiało powiedzieć, iż wizerunek Bungie znajduje się w bardzo problematycznym położeniu.

Drugim natomiast jest fakt, że Marathon to extraction shooter, czyli gatunek, za którym nigdy nie przepadałem. Dlaczego? Nie jestem fanem tracenia sprzętu i wracania do punktu, w którym muszę na nowo nazbierać sporo sprzętu, aby całość miała sens. Tu jednak z pomocą przyszedł… Exoborne, w którego miałem okazję pograć trochę na Gamescomie i okazało się, że ten diabeł taki straszny nie jest, jak mogłoby się wydawać. Szybko zaprzyjaźniłem się chociażby z ARC Raiders czy nawet trybem Operacje w Delta Force. Nadal mam ochotę zagrać w The Hunt: Showdown Escape From Tarkov, ale obie gry na ten moment zostawiam z boku.

Wracając jednak do Marathonu można byłoby powiedzieć, że gra sama w sobie momentami potrafi jednym, potężnym ruchem (a dokładnie prawym sierpowym) wyprowadzić gracza ze strefy komfortu niczym Jack Baker witając nas „w rodzinie” w Resident Evil: Village.

To porównanie nie jest przypadkowe, ponieważ Marathon po pierwszym szoku potrafi wciągnąć i wprowadzić gracza w tryb „jeszcze jednej rundy”. To już ogromny sukces, na który składa się wiele przeróżnych elementów. Nie jest to co prawda gra bez problemów, ale na szczęście (i ku wielkiemu zaskoczeniu wszystkich) Bungie reaguje momentalnie, a to już zupełnie nowy standard w ich przypadku.

Etap pierwszy – Perimeter

W teorii Marathon w formie, którą poznajemy w 2026 roku to luźne nawiązanie do Marathonu, który miał swoją premierę w 1994 roku. Można jednak w jakiś sposób uznać, że nowa gra Bungie to tak naprawdę coś w rodzaju soft reboot w zupełnie nowym dla twórców gatunku.

Fabularnie bowiem akcja Marathonu dzieje się około 99 lat po wydarzeniach z ostatniej gry w roku 2893, a kolonizatorzy ze tytułowego statku UESC Marathon skonstruowanego z wykorzystaniem księżyca Deimos znajdującego się w okolicy planety Tau Ceti IV. Problem w tym, że kontakt ze wspomnianą kolonią został utracony w wyniku ataku obcych, a sygnał alarmowy z Marathonu dotarł do Ziemii po pewnym czasie. Rząd UESC wraz z korporacjami, których interesy na Tau Ceti IV są mocno zagrożone postanowiły stworzyć Runnerów – cybernetyczne jednostki kierowane zdalnie przez ludzi, których celem jest odzyskanie cennych informacji oraz przedmiotów pozostałych na Tau Ceti IV, jak również walka z innymi „biegaczami”, aby łupy nie trafiły w ręce przeciwników.

Problem w tym, że statek Marathon jest pod kontrolą Durandala – wrogiego, zbuntowanego AI, a wiele tematów związanych z korporacjami wcale nie musi być takimi, jakie sobie wyobrażamy na samym początku.

Pierwszą i najważniejszą informacją na temat gry Bungie jest fakt, że Marathon co prawda nie wprowadza gracza „za rękę” w to całe szaleństwo, a raczej daje mu trzy szybkie przebiegi w pierwszej miejscówce w wersji dla początkujących. W międzyczasie otrzymujemy od przeróżnych frakcji zlecenia mające na celu przybliżyć nam historię oraz nauczyć kilku dodatkowych sztuczek. Oczywiście za wszystkie te zlecenia dostajemy punkty reputacji, które to pozwalają nam na rozwijanie naszego Runnera oraz sprzęt, który również się przyda na kolejnych etapach zabawy.

Tutaj bowiem na samym początku najważniejsze jest nie tyle co zbieranie sprzętu, co eksperymentowanie z nim tak, aby dowiedzieć się co najbardziej leży nam w trakcie rozgrywki i z czego korzystamy najbardziej efektywnie. Otóż okazuje się, że będziemy ginąć… i to często. Dlaczego? Czas na załatwienie Runnera przy odpowiedniej reakcji jest bardzo krótki przy posiadaniu podstawowej tarczy oraz ulepszeń (o tym porozmawiamy później). Najłatwiej można to przyrównać do strzelania się w trybach PvP Destiny – kilka odpowiednio trafionych pocisków sprawi, że będziemy potrzebowali wsparcia naszego zespołu lub też zestawu pozwalającego na podniesienie się samemu.

Zakładając jednak, że na wstępie na razie nie mamy towarzyszy oraz Self-Revive Kit, to musimy wrócić na start.

Tu z pomocą przychodzą zestawy sponsorowane, których celem jest wyposażenie nas w razie ewentualnych problemów z płynnością finansową. Te na samym początku są niezwykle przydatne z jednego, prostego powodu – pomagają w międzyczasie zrozumieć zasady ogrywania każdej z klas, które dostępne są w Marathonie. Przeskakiwanie między Destroyerem, Thiefem, Vandalem, Assassinem, Reconem czy Triage w zależności od potrzeb wraz z każdym innym zestawem umiejętności przydatnych w trakcie kolejnych przebiegów może zaskoczyć każdego, gdy nagle niektóre z nich nie działają tak, jakbyśmy tego chcieli. Przykładowo – rakiety samonaprowadzające Destroyera wcale nie włączają się wraz z pierwszym wystrzałem z broni w kierunku przeciwnika, a dopiero po jakimś czasie i to jeszcze salwami. Dorzucając do tego jeszcze dodatkowe moduły dla konkretnej klasy Runnera tworzenie odpowiednich buildów będzie wymagało tych kilkudziesięciu przebiegów „na spokojnie”.

I wcale nie trzeba się obawiać tego, że będą trafiały się przebiegi kończone po jakichś dwóch czy trzech minutach od rozpoczęcia. Raz trafimy w bardzo dziwne miejsce startowe, raz trafimy przypadkowo na toksycznego grzyba. Trzeba przyjąć w Marathonie, że każda akcja to coś zupełnie nowego. Wszystko po to, aby w kolejnym etapie zabawy, rozumiejąc wszystkie jej najważniejsze elementy zacząć już ten właściwy grind.

Etap drugi – Dire Marsh a.k.a. Olsztyn

Grind to jedno, ale wykonywanie zadań dla frakcji to drugie, o czym wspominałem w etapie pierwszym.

O tym, że wykonywanie misji fabularnych dla każdej frakcji w Marathonie to jeden z głównych elementów zabawy oraz zdobywania lootu na początku to świetny sposób na rozpoznanie w boju już pisałem. Natomiast to, w jaki sposób te zadania są momentami skonstruowane przypomina klasyczną strukturę, którą można było zauważyć już w Destiny. Nie chodzi bowiem o motyw, gdzie w jednym przebiegu musimy wykonać wszystkie zadania za jednym razem, a raczej pewne niedopowiedzenia, które mogą być dla wielu graczy nieco konfundujące.

Najlepszym przykładem tego są zadania, w których musimy wykonać jakąś rzecz załóżmy w południowej części miejscówki. W wielu przypadkach zazwyczaj chodzi o to, aby trafić do danego miejsca i zwyczajnie znaleźć znacznik związany z wziętym przez nas kontraktem. Problem w tym, że może to również oznaczać… budynek, który co prawda nie jest ściśle związany z miejscem docelowym, ale jest w jego zasięgu. Powiedzmy, że jakieś 150 metrów od niego. A to już może powodować małe problemy.

Inną kwestią jest to, że wzięcie kontraktu od frakcji niejako również może wpływać na matchmaking. Głównie dlatego, że wraz ze zgarnięciem zadania Marathon dobiera nam również konkretny rodzaj mapy. Tutaj również najlepszym przykładem jest fakt, że biorąc zadanie od Mida Collective wskazuje nam zadanie związane z przejściem pewnego budynku wypełnionego minami Claymore oraz jednym, elitarnym przeciwnikiem z UESC. Często również w jednej z pierwszych misji, w których znaleźć kartę jednego z naukowców na Collums w Perimeter trafiamy na innych graczy zmierzających w to samo miejsce. Trudno więc nie mieć wrażenia, że matchmaking w grze bardzo często związany jest właśnie z kontraktami.

A jak już jesteśmy przy Midzie, to na wspomnianym Dire Marsh pojawia się również misja niejako nawiązująca do zadań rodem z Destiny, w której to musimy wskoczyć na statek transportowy… ale najpierw trzeba znaleźć odpowiednią ku temu drogę. O ile Thief z łatwością wykorzysta swój Grapple, to każda inna klasa musi szukać czegoś, po czym można się wspiąć i z łatwością przeskoczyć. Ot typowa zabawa dla fanów gier Bungie. Dodając do tego fakt, iż każda z frakcji ma swoją, dość charakterystyczną osobowość oraz cele, którym przyświeca ich działanie, to poznawanie wszelkich koneksji oraz kontekstów jest równie przyjemnym doświadczeniem.

Kontrakty to również bardzo dobry sposób na to, aby wbijać kolejne poziomy zaufania danej frakcji. Za tym idą bowiem dodatkowe paczki ze wsparciem co poziom, ale również odblokowywane kolejne ulepszenia naszego Runnera. Dzięki nim o wiele efektywniej będziemy odprowadzać ciepło, odblokujemy potężniejszy sprzęt w naszym sklepie czy też zwiększymy limit miejsca w vaulcie.

W międzyczasie są tutaj dwie dodatkowe, pozytywne wiadomości:

Pierwsza z nich to fakt, że wykonywanie zadań dla frakcji, bez względu na to czy jest to zadanie fabularne czy dodatkowe (zazwyczaj do zrobienia wszędzie) można dzielić z innymi. Oznacza to, że każdy podniesiony przedmiot, załatwiony przeciwnik czy też zabrany po przebiegu surowiec liczy się do również naszej puli. Co najważniejsze – nie każde zadanie również musi się kończyć exfilem. Zakończenie kontraktu w trakcie rozgrywki i tak zaliczy nam zadanie, więc nie ma strachu na wypadek zgonu całej ekipy.

Drugą natomiast jest fakt, że zakończone przez naszych towarzyszy zadania wliczają się również do zdobywanego doświadczenia dla frakcji. Oznacza to nic innego jak to, że jeśli mamy w zespole kogoś, kto świetnie radzi sobie w starciach z innymi Runnerami, ale też mamy kogoś, kto zbiera dużo dodatkowego złomu oraz lubi strzelać się z UESC (i dostaje za to dodatkowe doświadczenie), to zbieranie kolejnych poziomów konta czy frakcji nie jest wielkim problemem.

Czy w takim razie podczas drugiego etapu i domyślnie na Dire Marsh szukałbym sprzętu? Niekoniecznie. Chyba, że próbując okiełznać Lockdown, który nie jest wcale tak trudny jak mogłoby się wydawać. Ot po raz kolejny trzeba się tego wszystkiego nauczyć, ponieważ trzeci etap wymaga konkretnego rozeznania w wielu kwestiach.

Etap trzeci – Outpost

Na najtrudniejszy etap w Marathonie jeszcze przyjdzie czas, ale zanim to nastąpi – Outpost, czyli to miejsce, w którym wiele rzeczy warto wiedzieć na starcie i być przygotowanym na opór. A jak dobrze wiemy… opór bywa daremny.

Jest to bowiem pierwsza mapa w Marathonie, która miesza zarówno wiele różnych mechanik w jedno (Heat Cascade, otworzenie miejscówki o nazwie Pinwheel), ale również wyciąga ze strefy komfortu ze względu na dużą liczbę jednostek UESC oraz brak miejsc do ucieczki wolnych od przeciwników. Mamy więc dwa wyjścia – albo walka z „policją”, albo ucieczka z pomocą specjalnej karty. Czy jest to przerażające? Na początku. Później z czasem okazuje się bowiem, że jest to jedna ze… spokojniejszych miejscówek w Marathonie

Głównie dlatego, że liczba graczy jest o wiele mniejsza niż w innych miejscach głównie ze względu na wielkość samej mapy. Inną kwestią jest natomiast fakt, że wraz ze spędzonym czasem na otwieraniu Pinwheel czy wykonywaniu innych zadań narażamy się na atak ze strony Rooka.

Kim jest Rook? Jest to robot, który leży sobie spokojnie w jednym z miejsc na mapie i można go aktywować wybierając jego klasę na starcie rozgrywki.

Jaki jest więc w tym wypadku haczyk? Taki, że Rook jako klasa „Runnera” jest odpadem po UESC, który w odróżnieniu od innych jednostek jest wyposażony w losowy sprzęt. Nie może również korzystać z kontraktów. Właściwie to poza tym, że startujemy z czymkolwiek maksymalnie piętnaście minut przed końcem rozgrywki u innych graczy i naszym zadaniem jest zebrać jak najwięcej i uciec to typowe, roguelike’owe szaleństwo.

I teraz następuje plot twist, który sprawia, że zabawa Rookiem nagle staje się niesamowicie interesująca. Głównie ze względu na wcześniej wspomniane zbieranie ulepszeń we frakcjach, które pozwalają na wyposażenie Rooka w lepszy sprzęt startowy. Może to być lepszy plecak, broń wyższej kategorii czy też tarcza. Wiele z tych rzeczy startowych nie będziemy mogli zabrać ze sobą po ucieczce (chyba, że zdobędziemy tzw. Matter Fixative pozwalające na ustabilizowanie naszego lootu), ale szanse na przetrwanie naszym pechowcem są coraz większe. Tym bardziej, że ma on możliwość ukrywania się przed innymi jednostkami UESC niższego poziomu.

Strategia na Rooka jest bowiem o tyle ciekawa, że ma on korzystać z faktu, iż inni gracze (prawilni Runnerzy) w tym etapie rozgrywki często myślą już o ucieczce. Często również mają mniej amunicji, ale również i przedmiotów leczących. To sprawia, że jako klasa mająca na celu żerować na innych jest… może być dobrą zabawą. Nic do stracenia, wiele do zyskania. Tym bardziej na Outpost, które dobrym sprzętem potrafi wynagrodzić spędzony czas, a i samych Rooków jest tutaj bardzo dużo.