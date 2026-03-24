Nowy zwiastun Marathon prezentuje wyjątkową klasę postaci. Oto umiejętności Thief

Bungie udostępniło efektowny cinematic poświęcony Thief Runner Shell – klasie postaci, która wyróżnia się przede wszystkim precyzją, sprytem i gadżetami. Zwiastun zadebiutował tuż po udanym starcie aktualizacji Cryo Archive, rzucając światło na unikalne zdolności, które czynią z Thiefa idealny wybór dla graczy preferujących skradankowe podejście do ekstrakcji.
Marathon - Thief, mistrz kamuflażu w akcji
Materiał demonstruje szeroki wachlarz umiejętności Thiefa. Kluczową rolę odgrywa tu towarzyszący mu dron, który służy nie tylko do oznaczania celów, ale przede wszystkim jako skuteczny wabik. Na zwiastunie widać, jak roboty UESC dają się wciągnąć w pułapkę, podczas gdy gracz – dzięki sprawnemu wykorzystaniu linki z hakiem – zajmuje dogodną pozycję snajperską na wzniesieniu. To właśnie ta mobilność i zdolność do kontrolowania pola walki z ukrycia sprawiają, że Thief jest jedną z najtrudniejszych do skontrowania powłok w grze.
Wkrocz do mrocznego świata science fiction Tau Ceti IV: opuszczonej kolonii pełnej rywalizujących ze sobą Biegaczy, wrogich sił bezpieczeństwa UESC i nieprzewidywalnych warunków. Podczas przeszukiwania poszczególnych stref w poszukiwaniu cennych przedmiotów – z ekipą lub w pojedynkę – pełne napięcia chwile eksploracji przechodzą w dynamiczne starcia PvP, w których strzelaniny są płynne, zapasy ograniczone, a dobre przygotowanie się opłaca.
Wyjdź z misji, aby zwiększyć swoją sezonową moc, zdobyć elementy kosmetyczne za osiągnięcia i stworzyć silniejsze konfiguracje z wykorzystaniem zdobytego łupu. Następnie ponownie wystaw swój ekwipunek na próbę, aby poszukać jeszcze większych fortun podczas kolejnej misji.
Premiera zwiastuna nie jest przypadkowa – Bungie przygotowuje grunt pod nadchodzące pakiety zawartości, w których umiejętności hakerskie i zwiad będą odgrywać jeszcze większą rolę.
Warto przypomnieć, że Marathon jest dostępny od niedawna na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, oferując pełny cross-play i cross-progression.
