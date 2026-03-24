Nowy zwiastun Marathon prezentuje wyjątkową klasę postaci. Oto umiejętności Thief

Bungie udostępniło efektowny cinematic poświęcony Thief Runner Shell – klasie postaci, która wyróżnia się przede wszystkim precyzją, sprytem i gadżetami. Zwiastun zadebiutował tuż po udanym starcie aktualizacji Cryo Archive, rzucając światło na unikalne zdolności, które czynią z Thiefa idealny wybór dla graczy preferujących skradankowe podejście do ekstrakcji.

Marathon - Thief, mistrz kamuflażu w akcji

Materiał demonstruje szeroki wachlarz umiejętności Thiefa. Kluczową rolę odgrywa tu towarzyszący mu dron, który służy nie tylko do oznaczania celów, ale przede wszystkim jako skuteczny wabik. Na zwiastunie widać, jak roboty UESC dają się wciągnąć w pułapkę, podczas gdy gracz – dzięki sprawnemu wykorzystaniu linki z hakiem – zajmuje dogodną pozycję snajperską na wzniesieniu. To właśnie ta mobilność i zdolność do kontrolowania pola walki z ukrycia sprawiają, że Thief jest jedną z najtrudniejszych do skontrowania powłok w grze.