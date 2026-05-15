Forza Horizon 6 bije rekord serii jeszcze przed premierą. Ponad 130 tysięcy graczy na Steamie

Sukcesów ciąg dalszy.

Forza Horizon 6 zaliczyło imponujący start na Steamie jeszcze przed oficjalną premierą. Nowa odsłona wyścigowej serii od Playground Games już pobiła rekord aktywnych graczy ustanowiony wcześniej przez Forza Horizon 5 – i to wyłącznie dzięki osobom, które kupiły droższą edycję Premium z wcześniejszym dostępem. Forza Horizon 6 – rekord jeszcze przed oficjalnym debiutem Według danych SteamDB gra osiągnęła ponad 135 tysięcy jednocześnie aktywnych użytkowników. Dla porównania, Forza Horizon 5 w momencie premiery zanotowało szczyt na poziomie około 81 tysięcy graczy. Pełna premiera gry została zaplanowana na 19 maja, ale osoby posiadające edycję Premium mogły rozpocząć zabawę kilka dni wcześniej. W praktyce oznacza to, że obecne wyniki dotyczą wyłącznie graczy, którzy zdecydowali się zapłacić około 120 dolarów za wcześniejszy dostęp.

Rezultat jest tym bardziej imponujący, że dane obejmują jedynie Steam. Spora część społeczności korzysta także z Xboxa oraz Xbox Game Pass, więc realna liczba aktywnych graczy jest znacznie wyższa.

GramTV przedstawia:

Jednym z najczęściej komentowanych elementów Forza Horizon 6 pozostaje nowa lokacja inspirowana Japonią. Od lat był to jeden z najbardziej wyczekiwanych kierunków przez fanów serii i wszystko wskazuje na to, że decyzja Playground Games okazała się trafiona. Gra zdążyła już wywołać spore zamieszanie jeszcze przed premierą za sprawą wycieków oraz nieoficjalnych buildów krążących w sieci. Deweloperzy ostrzegali również przed modowaniem gry przed premierą, grożąc surowymi banami dla osób korzystających z nieautoryzowanych wersji. Mimo tych problemów start Forza Horizon 6 można uznać za ogromny sukces, a liczba graczy prawdopodobnie jeszcze mocno wzrośnie po premierze pełnej wersji w przyszłym tygodniu. Forza Horizon 6 - recenzja. Wstawaj samuraju, mamy Japonię do zwiedzenia

Forza Horizon 6 rozbija Steam jeszcze przed premierą