Xbox Elite 3 pokazany przed zapowiedzią? Wyciek zdradza duże zmiany

Wszyscy mówią tylko Nowa konsola, nowa konsola. Ale nikt nie zapyta o to, co z nowym kontrolerem.

A powinien! Oto bowiem w sieci pojawiły się fotografie, stanowiące rzekomy wyciek nowego pada od Xboxa.

Wyciekły zdjęcia Xbox Elite Series 3?

Zdjęcia udostępni serwis Tecnoblog. Rzekomy następca Elite Series 3 jest na nich zaprezentowany w całej okazałości, dzięki czemu od razu widać potencjalne zmiany. Wśród nich jest m.in. wymienny krzyżak, który będzie można dostosować pod kątem swojego widzimisie. Do tego dochodzą tylne manetki oraz dwa tajemnicze przyciski w dolnej części. Inna ciekawostka to scrolle na spodzie kontrolera. Za ich pomogą można np. regulować poszczególne ustawienia, aczkolwiek niewykluczone, iż mogą one również być nową formą wprowadzania tekstu. To jednak nie wszystko, co zauważono na tajemniczym wycieku.