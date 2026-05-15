Xbox Elite 3 pokazany przed zapowiedzią? Wyciek zdradza duże zmiany

Wszyscy mówią tylko Nowa konsola, nowa konsola. Ale nikt nie zapyta o to, co z nowym kontrolerem.
A powinien! Oto bowiem w sieci pojawiły się fotografie, stanowiące rzekomy wyciek nowego pada od Xboxa.
Wyciekły zdjęcia Xbox Elite Series 3?
Zdjęcia udostępni serwis Tecnoblog. Rzekomy następca Elite Series 3 jest na nich zaprezentowany w całej okazałości, dzięki czemu od razu widać potencjalne zmiany. Wśród nich jest m.in. wymienny krzyżak, który będzie można dostosować pod kątem swojego widzimisie. Do tego dochodzą tylne manetki oraz dwa tajemnicze przyciski w dolnej części. Inna ciekawostka to scrolle na spodzie kontrolera. Za ich pomogą można np. regulować poszczególne ustawienia, aczkolwiek niewykluczone, iż mogą one również być nową formą wprowadzania tekstu. To jednak nie wszystko, co zauważono na tajemniczym wycieku.
Inna nowalijka to dedykowany przycisk parowania, dzięki któremu będziemy mogli przełączać się między graniem lokalnie i graniem w chmurze. W tym drugim wypadku odbędzie się to za sprawą bezpośredniego połączenia z serwerami Xbox Cloud Gaming. Dodatkowo samo opóźnienie podczas strumieniowania gier w trybie chmury powinno ulegać zmniejszeniu, podobnie jak w przypadku Cloud Controller. Jeszcze jedna ciekawostka – Xbox Elite Series 3 wyposażone zostanie podobno w wyjmowany akumulator o pojemności 500 mAh. Ale to nic dziwnego, bo niezależnie od chęci producenta do tego obliguje go nowe unijne prawo.
GramTV przedstawia:
Pad, jak wynika z dokumentacji, miałby korzystać z modułów Bluetooth oraz Wi-Fi 6, aczkolwiek ograniczonego do pasma 20 MHz. Elite Series 3 miałoby być przy tym dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych, tj. czarnej i białej. Niemniej na ten moment nie wiadomo, ile taki pad miałby kosztować. Nie ma też prognoz na temat ewentualnej daty jego wydania.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!