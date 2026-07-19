Marathon 4 miesiące po premierze traci reżysera

Przy okazji swojego odejścia Ziegler opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie:

Mam małe ogłoszenie. Dzisiejszy piątek, 17 lipca, będzie moim ostatnim dniem w Bungie. Przekazuję pałeczkę reżysera gry w niezwykle kompetentne i wspaniałe ręce Dela Chafe’a III, który poprowadzi projekt naprzód wspólnie z reżyserką kreatywną Julią Nardin. Oboje działali w strukturach silnego przywództwa zespołu i są gotowi wprowadzić Marathona w kolejny rozdział, ku jeszcze lepszej i jaśniejszej przyszłości. Jestem z nich dumny i ekscytuje mnie myśl, że to oni staną u sterów przyszłości tego małego, szalonego świata, który razem stworzyliśmy.

Jeśli chodzi o mnie, zmierzam ku czemuś nowemu, w innym miejscu, a o tym, gdzie i co to będzie, poinformuję was wkrótce. Chcę tylko z głębi serca podziękować wam wszystkim za wspieranie mnie i Marathona w naszej krętej misji przeniesienia mrocznego i przerażającego kosmicznego pogranicza survivalu na wasze ekrany.

Ta misja będzie kontynuowana w nowy i zaskakujący sposób, więc wyczekujcie tego, co ten zespół ma dla was w zanadrzu! To była przyjemność obserwować wszystkie stworzone przez was historie oraz wszystkie te sprytne sposoby, jakie znaleźliście na mordowanie robotów i siebie nawzajem. Mam nadzieję, że gdy przejdę do nowych rzeczy, dołączycie do mnie również w tamtych przygodach. Mnóstwo miłości dla społeczności Marathona oraz dla wszystkich moich przyjaciół i współpracowników z Bungie. Oby nasze ścieżki znowu się przecięły.