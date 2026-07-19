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Marathon 4 miesiące po premierze traci reżysera

Maciej Petryszyn
2026/07/19 09:00
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Marathon na rynek trafił nieco ponad 4 miesiące temu. Od tego czasu gra radziła sobie ze zmiennym szczęściem.

Burzliwe były losy zarówno jej, jak i samego tworzącego ją studia. A na tym nie koniec.

Marathon
Marathon

Joe Ziegler żegna się z Bungie

Oto bowiem Marathon oficjalnie trafi swojego dotychczasowego reżysera. Joe Ziegler, który wcześniej spędził ponad 12 lat w Riot Games, częścią Bungie był od grudnia 2022 roku. To właśnie on stał na czele zespołu, który powołał wydanego w tym roku pod egidą Sony extraction shootera. Teraz na stanowisku zastąpi go jego dotychczasowy asystent, Del Chafe III, którego można śmiało określić mianem jednego z weteranów studia. Wszak jest on jego częścią od 15 lat. Przy Marathonie nie będzie on jednak działać sam, bo podobnie jak Zieglera, tak i jego w pracach wspomagać będzie Julia Nardin, reżyserka kreatywna.

Przy okazji swojego odejścia Ziegler opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie:

Mam małe ogłoszenie. Dzisiejszy piątek, 17 lipca, będzie moim ostatnim dniem w Bungie. Przekazuję pałeczkę reżysera gry w niezwykle kompetentne i wspaniałe ręce Dela Chafe’a III, który poprowadzi projekt naprzód wspólnie z reżyserką kreatywną Julią Nardin. Oboje działali w strukturach silnego przywództwa zespołu i są gotowi wprowadzić Marathona w kolejny rozdział, ku jeszcze lepszej i jaśniejszej przyszłości. Jestem z nich dumny i ekscytuje mnie myśl, że to oni staną u sterów przyszłości tego małego, szalonego świata, który razem stworzyliśmy.

Jeśli chodzi o mnie, zmierzam ku czemuś nowemu, w innym miejscu, a o tym, gdzie i co to będzie, poinformuję was wkrótce. Chcę tylko z głębi serca podziękować wam wszystkim za wspieranie mnie i Marathona w naszej krętej misji przeniesienia mrocznego i przerażającego kosmicznego pogranicza survivalu na wasze ekrany.

Ta misja będzie kontynuowana w nowy i zaskakujący sposób, więc wyczekujcie tego, co ten zespół ma dla was w zanadrzu! To była przyjemność obserwować wszystkie stworzone przez was historie oraz wszystkie te sprytne sposoby, jakie znaleźliście na mordowanie robotów i siebie nawzajem. Mam nadzieję, że gdy przejdę do nowych rzeczy, dołączycie do mnie również w tamtych przygodach. Mnóstwo miłości dla społeczności Marathona oraz dla wszystkich moich przyjaciół i współpracowników z Bungie. Oby nasze ścieżki znowu się przecięły.

GramTV przedstawia:

Niedawno Marathon znalazł się pod ostrzałem graczy, niezadowolonych ze zmian wprowadzonych w nowym sezonie. W samym Bungie natomiast doszło do znaczących zwolnień, co było m.in. następstwem zakończenia dalszego rozwoju Destiny 2.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://insider-gaming.com/marathon-game-director-joseph-ziegler-leaves-bungie/

Tagi:

News
Bungie
odejście
Marathon
reżyser
extraction shooter
Joe Ziegler
Julia Nardin
Del Chafe III
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
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Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 09:09

Szczerze mówiąc plot twist może być taki, że gra serio pójdzie w kierunku bardziej PvE, a Vault Breaker ma być początkiem tej zmiany. 

Bo nadal będę mówił jedno - to nie jest zła gra. Wręcz przeciwnie, to mega dobry extraction shooter. Problem w tym, że to Bungie, które zawsze miało jakieś problemy. Inna ekipa pewnie by to wykierowała na odpowiedni tor, a tutaj nie ma tej pewności, bo ciśnienie jest zbyt duże.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112