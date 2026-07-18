Christopher Nolan potrzebuje odpoczynku po Odysei. Reżyser zapowiada długą przerwę od kręcenia filmów

Trzy lata czekaliśmy na Odyseję, po tym, jak Nolan dał nam Oppenheimera. Najwyraźniej na jego kolejny film poczekamy tak samo długo, jeśli nie dłużej. Choć adaptacja eposu Homera dopiero trafia do kin, Christopher Nolan już zapowiada, że przez dłuższy czas nie stanie za kamerą. Reżyser ujawnił, że praca nad widowiskiem była tak wymagająca, iż zamierza zrobić sobie wieloletnią przerwę od realizowania kolejnych produkcji.

Odyseja wyczerpała Nolana. „Dotarłem do granic swojej wytrzymałości”

W rozmowie z programem Today laureat Oscara za Oppenheimera przyznał, że jego najnowszy film okazała się jednym z największych wyzwań w jego dotychczasowej karierze. Jak sam stwierdził, produkcja doprowadziła jego i całą ekipę do granic możliwości.