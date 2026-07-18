Młody twórca internetowego hitu może zarobić fortunę. Hollywood ustawia się w kolejce po autora Backrooms

To było do przewidzenia, bo sukces filmu był znaczący.

Sukces filmu Backrooms może okazać się dopiero początkiem kariery Kane’a Parsonsa. Jak donoszą amerykańskie media, młody reżyser prowadzi rozmowy z A24 na temat trzyletniej umowy typu first-look, której wartość ma wynieść nawet 65 mln dolarów. O kontrakt walczą jednak także Warner Bros., Universal Pictures i Sony Pictures. Po sukcesie Backrooms Hollywood chce zatrzymać go na dłużej Parsons miał zaledwie 17 lat, gdy studio A24 powierzyło mu reżyserię Backrooms – filmu inspirowanego jego viralowymi animacjami publikowanymi na YouTube. Ryzyko opłaciło się. Produkcja kosztowała około 10 mln dolarów, a w światowych kinach zarobiła już 360 mln dolarów, stając się jedną z największych niespodzianek ostatnich miesięcy.

Według Matta Belloniego z Puck A24 chce nie tylko zatrzymać Parsonsa, ale również zrealizować z nim kontynuację Backrooms oraz jeszcze jeden autorski projekt. Reżyser ma już podobno pomysł na sequel.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, o względy twórcy zabiegają również konkurencyjne studia. Według doniesień przedstawiciele Warner Bros., Universala i Sony osobiście przylatywali do Kalifornii, aby przekonać go do podpisania kontraktu. Jedna z bardziej nietypowych historii mówi o tym, że Warner Bros. wynajęło salę konferencyjną w hotelu na spotkanie z Parsonsem, ponieważ w domu jego matki, gdzie mieszka reżyser, nie działała klimatyzacja. Historia Kane’a Parsonsa przypomina drogę Curry’ego Barkera, twórcy horroru Obsesja. Sukces tego filmu również otworzył mu drzwi do Hollywood i zaowocował podpisaniem wieloletniej umowy ze studiem Universal Pictures. Wszystko wskazuje więc na to, że internetowi twórcy coraz częściej stają się pełnoprawnymi reżyserami największych hollywoodzkich produkcji. Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, Parsons ma otrzymać 65 mln dolarów za trzyletnią współpracę z A24 oraz dodatkowe premie, jeśli w tym czasie zrealizuje dwa filmy. Pojawiają się również informacje, że jednym z jego kolejnych projektów może być produkcja tworzona wspólnie z Osgoodem Perkinsem, choć na razie szczegóły pozostają tajemnicą. Przeczytaj recenzję filmu Backrooms. Bez wyjścia

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









