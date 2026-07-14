Christopher Nolan nie zgadza się z Mattem Damonem. „To zbyt pesymistyczne spojrzenie na kino”

Twórca Odysei odpowiedział na słowa swojego aktora, który zasugerował, że widowiska realizowane w klasyczny sposób mogą wkrótce przejść do lamusa.
Christopher Nolan w ostatnich dniach nie może narzekać na brak pytań ze strony dziennikarzy. Podczas promocji Odysei reżyser odniósł się tym razem do głośnej wypowiedzi Matta Damona, który stwierdził, że praca nad filmem mogła być jedną z ostatnich okazji do nakręcenia hollywoodzkiego widowiska w starym stylu. Nolan odpowiedział w sposób typowy dla wielkiego tradycjonalisty kina.
Nolan: kino wciąż ma przed sobą przyszłość
Damon przekonywał wcześniej, że nie wierzy, aby studia filmowe jeszcze długo były gotowe finansować produkcje realizowane z takim rozmachem – z licznymi plenerami, tysiącami statystów i klasycznym podejściem do realizacji. Christopher Nolan przyznał, że rozumie, skąd wzięły się te słowa, ale nie podziela tak pesymistycznej wizji.
Wydaje mi się, że rozumiem, do czego Matt zmierzał, bo rzeczywiście minęło sporo czasu, odkąd ktoś zrealizował film na taką skalę, podróżując po świecie i angażując tysiące statystów. Jest jednak w takim spojrzeniu pewien defetyzm, z którym się nie zgadzam. Uważam, że kino jest żywe, niezbędne i nieustannie się zmienia. Mamy dziś wielu świetnych młodych twórców, którzy rozwijają to medium na własnych zasadach.
GramTV przedstawia:
Jako przykład reżyser wskazał przedstawicieli nowego pokolenia filmowców, którzy potrafią osiągać sukcesy dzięki oryginalnym pomysłom i świeżemu spojrzeniu. Wymienił Curry'ego Barkera, twórcę Obsesji, oraz Kane'a Parsonsa, autora tegorocznego hitu Backrooms, podkreślając, że właśnie tacy twórcy pokazują, iż kino wciąż potrafi się rozwijać i zaskakiwać.
Nolan odniósł się również do opinii, że młodsza publiczność nie jest już zainteresowana ambitniejszymi produkcjami. Jego zdaniem sukces filmów takich jak Backrooms pokazuje coś wręcz przeciwnego – widzowie nadal są otwarci na oryginalne historie, nawet jeśli odbiegają one od współczesnych hollywoodzkich schematów. Już w piątek do kin trafi Odyseja, najnowszy film Christophera Nolana, który ma być jednym z największych i najbardziej ambitnych widowisk w jego dotychczasowej karierze.
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