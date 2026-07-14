Christopher Nolan nie zgadza się z Mattem Damonem. „To zbyt pesymistyczne spojrzenie na kino”

Twórca Odysei odpowiedział na słowa swojego aktora, który zasugerował, że widowiska realizowane w klasyczny sposób mogą wkrótce przejść do lamusa.

Christopher Nolan w ostatnich dniach nie może narzekać na brak pytań ze strony dziennikarzy. Podczas promocji Odysei reżyser odniósł się tym razem do głośnej wypowiedzi Matta Damona, który stwierdził, że praca nad filmem mogła być jedną z ostatnich okazji do nakręcenia hollywoodzkiego widowiska w starym stylu. Nolan odpowiedział w sposób typowy dla wielkiego tradycjonalisty kina.

Nolan: kino wciąż ma przed sobą przyszłość

Damon przekonywał wcześniej, że nie wierzy, aby studia filmowe jeszcze długo były gotowe finansować produkcje realizowane z takim rozmachem – z licznymi plenerami, tysiącami statystów i klasycznym podejściem do realizacji. Christopher Nolan przyznał, że rozumie, skąd wzięły się te słowa, ale nie podziela tak pesymistycznej wizji.