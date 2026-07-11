Christopher Nolan odpowiedział krytykom Odysei. „Te dyskusje są całkowicie bez znaczenia”

Reżyser przerwał milczenie wokół kontrowersji związanych z jego najnowszym widowiskiem. Zdaniem twórcy większość zarzutów pojawia się, zanim widzowie w ogóle zobaczą film.

Jeszcze przed premierą Odysei nowy film Christophera Nolana zdążył wywołać gorącą dyskusję. Część internautów krytykowała wybory obsadowe, inni zwracali uwagę na dialogi z pierwszego zwiastuna, amerykańskie akcenty czy historyczną wiarygodność kostiumów i uzbrojenia. Reżyser postanowił w końcu odnieść się do tej fali komentarzy.

Nolan odpowiada krytykom, którzy jeszcze nie widzieli filmu

W rozmowie z The Telegraph Christopher Nolan przyznał, że internetowe dyskusje przed premierą nie robią już na nim większego wrażenia. Jak wyjaśnił, podobne doświadczenia towarzyszyły mu również podczas pracy nad trylogią o Batmanie.