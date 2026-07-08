Christopher Nolan złamał dla niej swoją żelazną zasadę. Tak przekonał gwiazdę do roli w Odysei

Lupita Nyong'o ujawniła, w jaki sposób reżyser przekonał ją do roli Heleny Trojańskiej.
Christopher Nolan od lat powtarza, że podczas pisania scenariuszy nie wyobraża sobie konkretnych aktorów w poszczególnych rolach. Tym razem zrobił jednak wyjątek. Lupita Nyong'o ujawniła, że reżyser od samego początku tworzył jej bohaterkę z myślą właśnie o niej, co w przypadku twórcy Oppenheimera jest sytuacją bez precedensu.
Nolan chciał pokazać inną twarz Heleny Trojańskiej
O kulisach angażu aktorka opowiedziała w rozmowie z Polygon. Jak zdradziła, Nolan już podczas pierwszego spotkania wyznał jej, że od początku widział ją w tej roli.
Powiedział mi – co było niezwykle pochlebne – że bardzo zależało mu, abym zagrała tę postać i że miał mnie w głowie już w czasie pisania scenariusza. To dla niego bardzo nietypowe.
To rzeczywiście zaskakujące wyznanie. Jeszcze w 2023 roku Nolan podkreślał, że świadomie unika pisania ról pod konkretnych aktorów.
Kiedy piszę scenariusze, staram się być bardzo zdyscyplinowany i nie myśleć o aktorach. Gdy piszesz z myślą o konkretnej osobie, wyobrażasz sobie to, co już wcześniej zrobiła. Dla mnie ważne jest, aby najpierw stworzyć postać w jak najczystszej formie.
Lupita Nyong'o wcieli się w Helenę Trojańską oraz jej siostrę Klitajmestrę. Jak wyjaśniła aktorka, Nolanowi nie zależało wyłącznie na pokazaniu legendarnej urody Heleny, ale przede wszystkim na ukazaniu kobiety, która przez lata pozostawała symbolem wojny, choć rzadko zastanawiano się nad jej własnymi emocjami i doświadczeniami.
GramTV przedstawia:
Wyjaśnił mi, że jednym z głównych tematów filmu jest cena wojny. Skoro o Helenie mówi się głównie, że była najpiękniejszą kobietą świata, to znaczy, że nigdy nie zadawaliśmy pytań o to, co kryło się za tą twarzą. Jak czuła się wobec wszystkiego, co działo się w jej imieniu? Chciał spojrzeć głębiej niż tylko na jej wygląd.
Nowa Odyseja zapowiada się jako jedna z największych produkcji w karierze Christophera Nolana. W obsadzie znaleźli się również m.in. Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Jon Bernthal i Benny Safdie. Premiera filmu Odyseja została zaplanowana na 17 lipca 2026 roku.
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