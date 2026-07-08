Christopher Nolan złamał dla niej swoją żelazną zasadę. Tak przekonał gwiazdę do roli w Odysei

Lupita Nyong'o ujawniła, w jaki sposób reżyser przekonał ją do roli Heleny Trojańskiej.

Christopher Nolan od lat powtarza, że podczas pisania scenariuszy nie wyobraża sobie konkretnych aktorów w poszczególnych rolach. Tym razem zrobił jednak wyjątek. Lupita Nyong'o ujawniła, że reżyser od samego początku tworzył jej bohaterkę z myślą właśnie o niej, co w przypadku twórcy Oppenheimera jest sytuacją bez precedensu.

Nolan chciał pokazać inną twarz Heleny Trojańskiej

O kulisach angażu aktorka opowiedziała w rozmowie z Polygon. Jak zdradziła, Nolan już podczas pierwszego spotkania wyznał jej, że od początku widział ją w tej roli.