Twórcy Destiny mają już nowy cel? Przeciek mówi o otwartym Borderlands tworzonym wspólnie z Bungie

Po zakończeniu rozwoju Destiny 2 studio Bungie może wykorzystać swoje doświadczenie przy zupełnie nowym projekcie.

Jeszcze niedawno Bungie oficjalnie zakończyło rozwój Destiny 2, a los studia po kolejnych zwolnieniach stanął pod znakiem zapytania. Wygląda jednak na to, że twórcy kultowego shootera mogą już pracować nad kolejnym dużym projektem. Najnowszy przeciek sugeruje, że Sony chce wykorzystać doświadczenie studia przy zupełnie nowej odsłonie Borderlands. Borderlands ma pójść drogą Destiny Źródłem informacji jest twórca internetowy Trance, który twierdzi, że otrzymał szczegóły od osoby pracującej w dziale Business Development firmy 2K. Według jego doniesień trwają bardzo wczesne rozmowy dotyczące współpracy pomiędzy Sony, Bungie, 2K i Gearbox. Efektem miałaby być nowa interpretacja pierwszego Borderlands. Nie chodzi jednak o klasyczny remake, lecz o znacznie ambitniejszy projekt.

Gra miałaby zaoferować otwarty świat, model live service, sezonowe aktualizacje oraz możliwość tworzenia własnej postaci. Akcja zostałaby osadzona w realiach pierwszego Borderlands, jednak gracze nie wcielaliby się w znanych Łowców Krypty z oryginału. Od lat fani serii proszą Gearbox o pełnoprawne MMO osadzone w świecie Borderlands. Według autora przecieku właśnie taki kierunek miałby obrać nowy projekt, czerpiąc jednocześnie garściami z rozwiązań, które Bungie rozwijało przez lata w Destiny.

GramTV przedstawia:

Doniesienia wydają się tym ciekawsze, że Sony miało wcześniej odrzucić pomysł stworzenia Destiny 3, a jedyną aktywnie rozwijaną grą Bungie pozostaje obecnie Marathon. Po zakończeniu wsparcia dla Destiny 2 wykorzystanie doświadczenia studia przy innej marce mogłoby więc być naturalnym krokiem. Na razie należy jednak zachować ostrożność. Według przecieku projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie i może minąć jeszcze kilka lat, zanim zostanie oficjalnie zapowiedziany – o ile w ogóle powstanie. To nie koniec spekulacji. Ten sam informator twierdzi również, że jeśli nowy projekt odniesie sukces, w planach może znaleźć się także remake Borderlands 2, który miałby zadebiutować jako jedna z ekskluzywnych gier startowych PlayStation 6. Na ten moment są to jednak wyłącznie niepotwierdzone informacje.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









