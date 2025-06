„Mają tylko około 33 członków zespołu i psa”. Dla Kojimy rozmiar zespołu Clair Obscur: Expedition 33 jest idealny

Hideo Kojima pochwalił studio Sandfall Interactive, odpowiedzialne za grę Clair Obscur: Expedition 33. Deweloper podkreślił, że jego zdaniem francuski zespół reprezentuje idealny rozmiar.

Hideo Kojima odnosi się do rozmiaru zespołu odpowiedzialnego za Clair Obscur: Expedition 33

Podczas spotkania z mediami, w którym uczestniczył również Dexerto (via VGC), Kojima wyjaśnił, że jego własne studio, Kojima Productions, „rozrosło się” do ponad dwustu deweloperów w ostatnich latach, w tym okresie pandemii. Mimo tego japoński wizjoner wyraził swoją preferencję do pracy w mniejszych grupach. W tym temacie odniósł się do rozmiaru zespołu odpowiedzialnego za Clair Obscur: Expedition 33.