Niecodzienne spotkanie wielkich twórców. Hideo Kojima rozmawia z autorami Stranger Things

Doszło do wyjątkowego spotkania ikon popkultury. Hideo Kojima, legendarny twórca gier wideo, przeprowadził rozmowę z braćmi Duffer, twórcami serialu Stranger Things, dla japońskiej odsłony Netfliksa. Wywiad odbył się w siedzibie Kojima Productions i szybko przerodził się w fascynującą wymianę inspiracji między światem gier i seriali.
Hideo Kojima o swoim procesie twórczym i w rozmowie z braćmi Duffer
Matt i Ross Dufferowie otwarcie przyznali, że japońska kultura i gry wideo miały ogromny wpływ na Stranger Things. Wśród najważniejszych inspiracji wymienili serie Resident Evil oraz Silent Hill, które – jak podkreślili – w znacznym stopniu ukształtowały wizję mrocznego, alternatywnego wymiaru znanego jako Upside Down. Ich zdaniem estetyka grozy, poczucie zagrożenia i sposób budowania napięcia w tych grach były równie istotne jak filmowe wzorce z lat 80.
Twórcy serialu nie ukrywali, że gry były intensywnie omawiane na etapie koncepcyjnym. – Wszystko to zostało przefiltrowane przez nasze wspomnienia z dzieciństwa, przez to, jak pamiętaliśmy pierwsze kontakty z tymi tytułami – tłumaczyli. Dufferowie zaznaczyli, że gry miały podobną wagę inspiracyjną jak twórczość Johna Carpentera, Stevena Spielberga czy Stephena Kinga, często wskazywanych jako fundament stylistyczny Stranger Things.
W rozmowie pojawił się również Metal Gear Solid, choć – co łatwe do przewidzenia – temat wywołał sam Kojima. Bracia przyznali, że również ten cykl był obecny w ich rozmowach twórczych, jako przykład narracji, która łączy rozmach, emocje i wyrazistych bohaterów.
Warto dodać, że niemal równolegle Kojima pojawił się także w popularnej serii Wired „Tech Support”, gdzie odpowiadał na pytania internautów dotyczące własnej twórczości. Tym razem jednak to spotkanie z braćmi Duffer wyraźnie pokazało, jak silny i dwustronny jest dziś dialog między grami wideo a serialami.
