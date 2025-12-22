Niecodzienne spotkanie wielkich twórców. Hideo Kojima rozmawia z autorami Stranger Things

Doszło do wyjątkowego spotkania ikon popkultury. Hideo Kojima, legendarny twórca gier wideo, przeprowadził rozmowę z braćmi Duffer, twórcami serialu Stranger Things, dla japońskiej odsłony Netfliksa. Wywiad odbył się w siedzibie Kojima Productions i szybko przerodził się w fascynującą wymianę inspiracji między światem gier i seriali.

Hideo Kojima o swoim procesie twórczym i w rozmowie z braćmi Duffer

Matt i Ross Dufferowie otwarcie przyznali, że japońska kultura i gry wideo miały ogromny wpływ na Stranger Things. Wśród najważniejszych inspiracji wymienili serie Resident Evil oraz Silent Hill, które – jak podkreślili – w znacznym stopniu ukształtowały wizję mrocznego, alternatywnego wymiaru znanego jako Upside Down. Ich zdaniem estetyka grozy, poczucie zagrożenia i sposób budowania napięcia w tych grach były równie istotne jak filmowe wzorce z lat 80.