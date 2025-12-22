Zaloguj się lub Zarejestruj

Niecodzienne spotkanie wielkich twórców. Hideo Kojima rozmawia z autorami Stranger Things

Jakub Piwoński
2025/12/22 15:30
O inspiracjach i procesie twórczym.

Doszło do wyjątkowego spotkania ikon popkultury. Hideo Kojima, legendarny twórca gier wideo, przeprowadził rozmowę z braćmi Duffer, twórcami serialu Stranger Things, dla japońskiej odsłony Netfliksa. Wywiad odbył się w siedzibie Kojima Productions i szybko przerodził się w fascynującą wymianę inspiracji między światem gier i seriali.

Hideo Kojima i bracia Duffer
Hideo Kojima i bracia Duffer

Hideo Kojima o swoim procesie twórczym i w rozmowie z braćmi Duffer

Matt i Ross Dufferowie otwarcie przyznali, że japońska kultura i gry wideo miały ogromny wpływ na Stranger Things. Wśród najważniejszych inspiracji wymienili serie Resident Evil oraz Silent Hill, które – jak podkreślili – w znacznym stopniu ukształtowały wizję mrocznego, alternatywnego wymiaru znanego jako Upside Down. Ich zdaniem estetyka grozy, poczucie zagrożenia i sposób budowania napięcia w tych grach były równie istotne jak filmowe wzorce z lat 80.

Twórcy serialu nie ukrywali, że gry były intensywnie omawiane na etapie koncepcyjnym. – Wszystko to zostało przefiltrowane przez nasze wspomnienia z dzieciństwa, przez to, jak pamiętaliśmy pierwsze kontakty z tymi tytułami – tłumaczyli. Dufferowie zaznaczyli, że gry miały podobną wagę inspiracyjną jak twórczość Johna Carpentera, Stevena Spielberga czy Stephena Kinga, często wskazywanych jako fundament stylistyczny Stranger Things.

W rozmowie pojawił się również Metal Gear Solid, choć – co łatwe do przewidzenia – temat wywołał sam Kojima. Bracia przyznali, że również ten cykl był obecny w ich rozmowach twórczych, jako przykład narracji, która łączy rozmach, emocje i wyrazistych bohaterów.

Warto dodać, że niemal równolegle Kojima pojawił się także w popularnej serii Wired „Tech Support”, gdzie odpowiadał na pytania internautów dotyczące własnej twórczości. Tym razem jednak to spotkanie z braćmi Duffer wyraźnie pokazało, jak silny i dwustronny jest dziś dialog między grami wideo a serialami.

Źródło:https://www.eurogamer.net/heres-hideo-kojima-interviewing-himself-and-interviewing-stranger-things-creators-the-duffer-brothers

News
Hideo Kojima
Death Stranding
Stranger Things
Bracia Duffer
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


