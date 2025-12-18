„Zbyt prosta gra”? Kojima o projektowaniu Death Stranding 2

Hideo Kojima otwarcie przyznał, że Death Stranding 2: On the Beach projektowano z myślą o większej przystępności niż pierwszą część. W najnowszym wywiadzie zdradził, że zespół Kojima Productions położył duży nacisk na „wygładzenie” elementów rozgrywki, które w Death Stranding odstraszały część graczy. Celem było zachowanie unikalnego charakteru serii przy jednoczesnym obniżeniu bariery wejścia.

Death Stranding 2 – przystępność zamiast ekstremalnego wyzwania

Kojima przyznał, że pierwsza odsłona zawierała celowo zaprojektowane momenty frustracji, które miały wystawić cierpliwość graczy na próbę. Dane jasno pokazały, że wielu użytkowników porzucało grę w dwóch konkretnych punktach, z czego jednym była słynna, wymagająca misja transportu ciała prezydent na początku kampanii.