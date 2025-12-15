Emmanuel Macron zabiera głos po sukcesie Clair Obscur: Expedition 33 na The Game Awards

Jak niedawno informowaliśmy, Clair Obscur: Expedition 33 pobiło rekord na The Game Awards 2025. Gra otrzymała bowiem najwięcej statuetek w historii, zdobywając dziewięć nagród. Prezydent Francji, Emmanuel Macron, złożył gratulacje studiu Sandfall Interactive w związku z historyczną dominacją ich produkcji podczas wspomnianej gali.

Prezydent Francji gratuluje twórcom Clair Obscur: Expedition 33 po historycznym triumfie na TGA

Polityk podkreślił, że rekordowy wynik osiągnięty przez dewelopera z Montpellier jest powodem do wielkiej dumy nie tylko dla regionu, ale także dla całej Francji. Macron skomentował wieści na Instagramie, zauważając, że przyznanie Clair Obscur: Expedition 33 tytułu Gry Roku w Los Angeles stanowi historyczne osiągnięcie dla francuskiej produkcji.