Emmanuel Macron zabiera głos po sukcesie Clair Obscur: Expedition 33 na The Game Awards

Patrycja Pietrowska
2025/12/15 07:30
Prezydent Emmanuel Macron składa gratulacje Sandfall Interactive.

Jak niedawno informowaliśmy, Clair Obscur: Expedition 33 pobiło rekord na The Game Awards 2025. Gra otrzymała bowiem najwięcej statuetek w historii, zdobywając dziewięć nagród. Prezydent Francji, Emmanuel Macron, złożył gratulacje studiu Sandfall Interactive w związku z historyczną dominacją ich produkcji podczas wspomnianej gali.

Prezydent Francji gratuluje twórcom Clair Obscur: Expedition 33 po historycznym triumfie na TGA

Polityk podkreślił, że rekordowy wynik osiągnięty przez dewelopera z Montpellier jest powodem do wielkiej dumy nie tylko dla regionu, ale także dla całej Francji. Macron skomentował wieści na Instagramie, zauważając, że przyznanie Clair Obscur: Expedition 33 tytułu Gry Roku w Los Angeles stanowi historyczne osiągnięcie dla francuskiej produkcji.

Sandfall Interactive już wcześniej ustanowiło rekord w tegorocznej edycji TGA, zdobywając trzynaście nominacji. Największy triumf polegał jednak na zdobyciu dziewięciu statuetek, co zapewniło im tytuł rekordzistów również pod względem liczby zwycięstw. Tym samym Expedition 33 pobiło wszelkie dotychczasowe rekordy nagród.

GramTV przedstawia:

Tytuł zapewnił sobie najważniejsze wyróżnienie wieczoru, czyli nagrodę Gra Roku. Ponadto, gra zwyciężyła w wielu znaczących kategoriach, w tym Best Independent Game oraz Best Debut Indie Game. Zespół twórców został uhonorowany za Best Game Direction, jak również Best Narrative, Best Art Direction, Best RPG oraz Best Score and Music. Ważnym, indywidualnym osiągnięciem była nagroda w kategorii Best Performance, którą otrzymała Jennifer English.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Clair Obscur: Expedition 33 zadebiutowało 24 kwietnia 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy do lektury: Recenzja Clair Obscur: Expedition 33 - C’est magnifique! Przy okazji warto również dodać, że po wielkim sukcesie na The Game Awards, gra otrzymała darmową aktualizację wprowadzającą nową lokację i tryb fotograficzny.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/great-pride-for-france-president-congratulates-clair-obscur-after-historic-night-at-the-game-awards/

Tagi:

News
The Game Awards
nagrody
polityka
prezydent
Emmanuel Macron
Clair Obscur: Expedition 33
Sandfall Interactive
The Game Awards 2025
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
3
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 09:01
wolff01 napisał:

Jak o tym myślę może nawet jeśli nie była to "najlepsza" gra roku, to chyba jednak taka która miała największy wpływ na branżę w 2025 - więc nagroda słuszna, nawet jeśli zrobiono to "pod publikę". Dowalenie Ubisoftowi warte jest nagradzania :P

A to że Macron wyróżnił... u nas też bardzo "celebrowano" sukces Wieśka 3, nawet wśród polityków.

Dokładnie to. Politycy lubią się ogrzać w blasku fleszy. 

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 08:22

Jak o tym myślę może nawet jeśli nie była to "najlepsza" gra roku, to chyba jednak taka która miała największy wpływ na branżę w 2025 - więc nagroda słuszna, nawet jeśli zrobiono to "pod publikę". Dowalenie Ubisoftowi warte jest nagradzania :P

A to że Macron wyróżnił... u nas też bardzo "celebrowano" sukces Wieśka 3, nawet wśród polityków.

Grze
Gramowicz
Dzisiaj 07:55

Heh.... 

Emmanuel... 

(łac. Deus nobiscum) 

ot, chichot losu

Ktoś miał niezły ubaw, strugając z banana tę postać...




