Emmanuel Macron zabiera głos po sukcesie Clair Obscur: Expedition 33 na The Game Awards

Prezydent Emmanuel Macron składa gratulacje Sandfall Interactive.
Jak niedawno informowaliśmy, Clair Obscur: Expedition 33 pobiło rekord na The Game Awards 2025. Gra otrzymała bowiem najwięcej statuetek w historii, zdobywając dziewięć nagród. Prezydent Francji, Emmanuel Macron, złożył gratulacje studiu Sandfall Interactive w związku z historyczną dominacją ich produkcji podczas wspomnianej gali.
Prezydent Francji gratuluje twórcom Clair Obscur: Expedition 33 po historycznym triumfie na TGA
Polityk podkreślił, że rekordowy wynik osiągnięty przez dewelopera z Montpellier jest powodem do wielkiej dumy nie tylko dla regionu, ale także dla całej Francji. Macron skomentował wieści na Instagramie, zauważając, że przyznanie Clair Obscur: Expedition 33 tytułu Gry Roku w Los Angeles stanowi historyczne osiągnięcie dla francuskiej produkcji.
Sandfall Interactive już wcześniej ustanowiło rekord w tegorocznej edycji TGA, zdobywając trzynaście nominacji. Największy triumf polegał jednak na zdobyciu dziewięciu statuetek, co zapewniło im tytuł rekordzistów również pod względem liczby zwycięstw. Tym samym Expedition 33 pobiło wszelkie dotychczasowe rekordy nagród.
GramTV przedstawia:
Tytuł zapewnił sobie najważniejsze wyróżnienie wieczoru, czyli nagrodę Gra Roku. Ponadto, gra zwyciężyła w wielu znaczących kategoriach, w tym Best Independent Game oraz Best Debut Indie Game. Zespół twórców został uhonorowany za Best Game Direction, jak również Best Narrative, Best Art Direction, Best RPG oraz Best Score and Music. Ważnym, indywidualnym osiągnięciem była nagroda w kategorii Best Performance, którą otrzymała Jennifer English.