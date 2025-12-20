Lords of the Fallen 2 tylko na Epicu. Według szefa CI Games gracze kupią grę niezależnie od platformy

Lords of the Fallen 2 stanowić będzie tytuł ekskluzywny dla platformy Epic Games Store w wersji na komputery osobiste. Marek Tymiński, stojący na czele CI Games, wyjaśnił niedawno powody stojące za tym ruchem, twierdząc, że większość użytkowników PC i tak kupi interesujący ich tytuł, niezależnie od tego, w jakim sklepie cyfrowym jest on oferowany. Tymiński opiera te wnioski na danych sprzedażowych pochodzących z rynków zachodnich, w tym ze Stanów Zjednoczonych oraz krajów europejskich.

Lords of the Fallen 2 tylko na Epic Games Store. Prezes CI Games tłumaczy decyzję

Informacje te bazują na „danych sprzedażowych”, choć prezes nie zdecydował się na ujawnienie szczegółowych statystyk ani konkretnych kwot w swoich wypowiedziach. Warto jednak odnotować, że jego analizy rynkowe nie uwzględniają specyfiki rynku azjatyckiego w pierwszym roku po debiucie produkcji.