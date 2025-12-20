Lords of the Fallen 2 tylko na Epicu. Według szefa CI Games gracze kupią grę niezależnie od platformy

Szef CI Games wierzy w siłę marki ponad platformy sprzedaży.
Lords of the Fallen 2 stanowić będzie tytuł ekskluzywny dla platformy Epic Games Store w wersji na komputery osobiste. Marek Tymiński, stojący na czele CI Games, wyjaśnił niedawno powody stojące za tym ruchem, twierdząc, że większość użytkowników PC i tak kupi interesujący ich tytuł, niezależnie od tego, w jakim sklepie cyfrowym jest on oferowany. Tymiński opiera te wnioski na danych sprzedażowych pochodzących z rynków zachodnich, w tym ze Stanów Zjednoczonych oraz krajów europejskich.
Informacje te bazują na „danych sprzedażowych”, choć prezes nie zdecydował się na ujawnienie szczegółowych statystyk ani konkretnych kwot w swoich wypowiedziach. Warto jednak odnotować, że jego analizy rynkowe nie uwzględniają specyfiki rynku azjatyckiego w pierwszym roku po debiucie produkcji.
Postawmy sprawę jasno: większość graczy PC, którzy chcą konkretnej gry, kupi ją na Epic Games Store, jeśli tytuł jest dostępny wyłącznie na tej platformie. Potwierdzają to rzeczywiste dane sprzedażowe ze wszystkich kluczowych rynków, w tym Ameryki Północnej i Europy (z wyłączeniem Azji, w pierwszym roku po premierze).
Podejście to wywołuje spore dyskusje, gdyż wielu deweloperów i wydawców uważa Steam za platformę o bezkonkurencyjnym systemie promocji oraz odkrywania nowych tytułów przez szeroką publikę. Niektórzy przedstawiciele branży otwarcie mówią o dominującej pozycji Valve. W tle tych rozważań pojawia się przykład gry Alan Wake 2, która będąc tytułem na wyłączność u Epica, osiągnęła próg rentowności na wszystkich systemach dopiero po upływie ponad dwunastu miesięcy od swojej premiery.
Współpraca z Epic Games ma dla firmy również wymiar strategiczny i ekonomiczny, ponieważ wiąże się z otrzymaniem bardzo istotnego wsparcia finansowego od właściciela platformy. Takie dofinansowanie projektu pozwala zespołowi na większy komfort pracy i mniejszą presję na wczesnych etapach tworzenia gry.