Lords of the Fallen 2 tylko na Epicu. Według szefa CI Games gracze kupią grę niezależnie od platformy

Patrycja Pietrowska
2025/12/20 09:00
Szef CI Games wierzy w siłę marki ponad platformy sprzedaży.

Lords of the Fallen 2 stanowić będzie tytuł ekskluzywny dla platformy Epic Games Store w wersji na komputery osobiste. Marek Tymiński, stojący na czele CI Games, wyjaśnił niedawno powody stojące za tym ruchem, twierdząc, że większość użytkowników PC i tak kupi interesujący ich tytuł, niezależnie od tego, w jakim sklepie cyfrowym jest on oferowany. Tymiński opiera te wnioski na danych sprzedażowych pochodzących z rynków zachodnich, w tym ze Stanów Zjednoczonych oraz krajów europejskich.

Lords of the Fallen 2 tylko na Epic Games Store. Prezes CI Games tłumaczy decyzję

Informacje te bazują na „danych sprzedażowych”, choć prezes nie zdecydował się na ujawnienie szczegółowych statystyk ani konkretnych kwot w swoich wypowiedziach. Warto jednak odnotować, że jego analizy rynkowe nie uwzględniają specyfiki rynku azjatyckiego w pierwszym roku po debiucie produkcji.

Postawmy sprawę jasno: większość graczy PC, którzy chcą konkretnej gry, kupi ją na Epic Games Store, jeśli tytuł jest dostępny wyłącznie na tej platformie. Potwierdzają to rzeczywiste dane sprzedażowe ze wszystkich kluczowych rynków, w tym Ameryki Północnej i Europy (z wyłączeniem Azji, w pierwszym roku po premierze).

Podejście to wywołuje spore dyskusje, gdyż wielu deweloperów i wydawców uważa Steam za platformę o bezkonkurencyjnym systemie promocji oraz odkrywania nowych tytułów przez szeroką publikę. Niektórzy przedstawiciele branży otwarcie mówią o dominującej pozycji Valve. W tle tych rozważań pojawia się przykład gry Alan Wake 2, która będąc tytułem na wyłączność u Epica, osiągnęła próg rentowności na wszystkich systemach dopiero po upływie ponad dwunastu miesięcy od swojej premiery.

Współpraca z Epic Games ma dla firmy również wymiar strategiczny i ekonomiczny, ponieważ wiąże się z otrzymaniem bardzo istotnego wsparcia finansowego od właściciela platformy. Takie dofinansowanie projektu pozwala zespołowi na większy komfort pracy i mniejszą presję na wczesnych etapach tworzenia gry.

Premiera Lords of the Fallen 2 została zaplanowana na 2026 rok, co oznacza, że ukaże się ona zaledwie trzy lata po debiucie poprzedniej części z tej serii. Ostatnio deweloperzy zapowiedzieli wprowadzenie do gry atrakcyjnych postaci kobiecych, a pierwszy pokaz rozgrywki miał miejsce podczas gali The Game Awards 2025.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/action-rpg/lords-of-the-fallen-2-boss-says-epic-games-store-exclusivity-doesnt-matter-because-the-majority-of-pc-players-who-want-a-specific-game-will-buy-it-anyway/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
3
JakiśNick
Gramowicz
Dzisiaj 09:43
de_jesus napisał:

Bedzie na epicowym giveawayu, to moze zagram.

Nie będzie, to była fejkowa lista. Ta gra się nadal świetnie sprzedaje więc raczej w 2027 roku dadzą dopiero. 

JakiśNick
Gramowicz
Dzisiaj 09:42

Gościu chyba jakieś lewe dane sprzedaży czytał bo każda gra która po roku wracała na steam miała 2x większą sprzedaż na steam niż na epic XD

de_jesus
Gramowicz
Dzisiaj 09:41

Bedzie na epicowym giveawayu, to moze zagram.




