„Atrakcyjne postacie kobiece” i „odkrywające stroje”. Takie będzie Lords of the Fallen 2

Niedawno studio CI Games zaprezentowało całkiem nowy zwiastun nadchodzącej gry Lords of the Fallen 2 podczas gali The Game Awards. W związku z ogłoszeniem, dyrektor generalny CI Games i szef studia, Marek Tymiński, powrócił do swojej retoryki dotyczącej unikania politycznych agend w grach wideo. W komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych, Tymiński jednoznacznie potwierdził, że Lords of the Fallen 2, którego premiera planowana jest na rok 2026, będzie zawierać „atrakcyjne postacie kobiece” ubrane w „odkrywające stroje”.
Lords of the Fallen 2 z mocną deklaracją twórców po TGA
Te zapewnienia pojawiły się w odpowiedzi na pytanie jednego z fanów, który wyraził chęć zakupu gry i zapytał wprost o obecność tego typu estetyki i zbroi. Tymiński krótko potwierdził to zapytanie, odpowiadając twierdząco.
Dyrektor generalny odniósł się również do historii powstawania pierwszej odsłony gry, wyjaśniając, dlaczego początkowo zastosowano w niej opcje wyboru „typu ciała A/B”. Studio Hexworks rozpoczęło działalność w 2020 roku jako autonomiczna jednostka należąca do CI Games. Tymiński ujawnił, że na wczesnym etapie rozwoju, ze względu na poprawność polityczną i filtrowanie informacji, nie wszystkie istotne decyzje docierały do niego w odpowiednim czasie. Sytuacja ta uległa jednak znaczącej zmianie pod koniec 2024 roku, kiedy to prezes znacznie bardziej zaangażował się w proces twórczy, obejmując dodatkowo funkcję szefa studia, oprócz dotychczasowej roli dyrektora generalnego.
Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej, a studio zostało w pełni zintegrowane. Cofnęliśmy wiele błędnych decyzji i będziemy dalej wprowadzać usprawnienia. Lords II powstaje w oparciu o realne opinie graczy, co jest wyraźnie widoczne w dwóch ostatnich zwiastunach.
GramTV przedstawia:
Tymiński podkreślił, że obecna sytuacja w studiu jest zupełnie inna, a Hexworks zostało w pełni zintegrowane z CI Games. Studio podjęło się zadania odwrócenia wielu wcześniejszych złych decyzji, zobowiązując się jednocześnie do ciągłego doskonalenia. Drugi tytuł serii jest konstruowany w oparciu o rzeczywiste opinie graczy. Dodatkowo Tymiński w odpowiedzi na jeden z komentarzy zapewnił, że gra będzie „prawdziwym soulslike’iem”.
Już na początku 2025 roku Tymiński wyraził zdecydowany sprzeciw wobec wymuszonego wdrażania zasad DEI w branży gier.Poparł stanowisko dyrektora marketingu CI Games, które sugerowało, że studio nie będzie na siłę wprowadzać elementów DEI tylko po to, by wypełnić polityczne wymagania.