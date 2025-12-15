„Atrakcyjne postacie kobiece” i „odkrywające stroje”. Takie będzie Lords of the Fallen 2

Niedawno studio CI Games zaprezentowało całkiem nowy zwiastun nadchodzącej gry Lords of the Fallen 2 podczas gali The Game Awards. W związku z ogłoszeniem, dyrektor generalny CI Games i szef studia, Marek Tymiński, powrócił do swojej retoryki dotyczącej unikania politycznych agend w grach wideo. W komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych, Tymiński jednoznacznie potwierdził, że Lords of the Fallen 2, którego premiera planowana jest na rok 2026, będzie zawierać „atrakcyjne postacie kobiece” ubrane w „odkrywające stroje”. Lords of the Fallen 2 z mocną deklaracją twórców po TGA Te zapewnienia pojawiły się w odpowiedzi na pytanie jednego z fanów, który wyraził chęć zakupu gry i zapytał wprost o obecność tego typu estetyki i zbroi. Tymiński krótko potwierdził to zapytanie, odpowiadając twierdząco.

Dyrektor generalny odniósł się również do historii powstawania pierwszej odsłony gry, wyjaśniając, dlaczego początkowo zastosowano w niej opcje wyboru „typu ciała A/B”. Studio Hexworks rozpoczęło działalność w 2020 roku jako autonomiczna jednostka należąca do CI Games. Tymiński ujawnił, że na wczesnym etapie rozwoju, ze względu na poprawność polityczną i filtrowanie informacji, nie wszystkie istotne decyzje docierały do niego w odpowiednim czasie. Sytuacja ta uległa jednak znaczącej zmianie pod koniec 2024 roku, kiedy to prezes znacznie bardziej zaangażował się w proces twórczy, obejmując dodatkowo funkcję szefa studia, oprócz dotychczasowej roli dyrektora generalnego. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej, a studio zostało w pełni zintegrowane. Cofnęliśmy wiele błędnych decyzji i będziemy dalej wprowadzać usprawnienia. Lords II powstaje w oparciu o realne opinie graczy, co jest wyraźnie widoczne w dwóch ostatnich zwiastunach.

Tymiński podkreślił, że obecna sytuacja w studiu jest zupełnie inna, a Hexworks zostało w pełni zintegrowane z CI Games. Studio podjęło się zadania odwrócenia wielu wcześniejszych złych decyzji, zobowiązując się jednocześnie do ciągłego doskonalenia. Drugi tytuł serii jest konstruowany w oparciu o rzeczywiste opinie graczy. Dodatkowo Tymiński w odpowiedzi na jeden z komentarzy zapewnił, że gra będzie „prawdziwym soulslike’iem”. Już na początku 2025 roku Tymiński wyraził zdecydowany sprzeciw wobec wymuszonego wdrażania zasad DEI w branży gier. Poparł stanowisko dyrektora marketingu CI Games, które sugerowało, że studio nie będzie na siłę wprowadzać elementów DEI tylko po to, by wypełnić polityczne wymagania. Przypomnijmy, że Lords of the Fallen trafiło w ręce graczy 13 października 2023 roku. Tytuł dostępny jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Przy okazji zachęcamy do lektury: Lords of the Fallen - recenzja. Przepraszam, czy to Dark Souls 4? Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów.

