Epic Games z wyłącznością na kontynuację Lords of the Fallen. Firma podpisała porozumienie z CI Games

Nowe informacje związane z kolejną częścią Lords of the Fallen.

Pod koniec maja do Lords of the Fallen trafiła darmowa aktualizacja Clash of the Champions . W ramach update’u gracze otrzymali urozmaicające rozgrywkę tryby Boss Rush. Teraz pojawiły się nowe wieści związane z marką – CI Games podpisało bowiem wiążące porozumienie z Epic Games dotyczące kontynuacji gry.

Firmy CI Games i Epic Games podpisały porozumienie związane z kontynuacją Lords of the Fallen

Zgodnie z przekazanymi przez portal StockWatch informacjami, 14 czerwca 2024 roku CI Games podpisało z Epic Games wiążące porozumienie związane z wyłącznością na dystrybucję kolejnej odsłony Lords of the Fallen. Jest to również pierwszy raz, kiedy oficjalnie wspomniano o Project 3 – kontynuacji gry. Choć Binding Term Sheet nie stanowi finalnej umowy, jest to deklaracja przystąpienia do formalnych rozmów.