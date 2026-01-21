Zaloguj się lub Zarejestruj

Dungeons & Dragons trafia do Fortnite. Kultowe uniwersum fantasy wkracza na wyspy Epic Games

Mikołaj Berlik
2026/01/21 15:00
Wizards of the Coast połączyło siły z twórcami Fortnite, przenosząc Dungeons & Dragons do trybu kreatywnego gry.

Fortnite po raz kolejny sięga po znaną markę popkultury. Ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć nie markę, ale osobę – Kim Kardashian, która podbiła serca fanów. Tym razem Wizards of the Coast ogłosiło oficjalną współpracę z Epic Games oraz społecznościowymi twórcami Chartis i Teravision Games, w ramach której do gry trafiły wyspy inspirowane Dungeons & Dragons.

Fortnite – Dungeons & Dragons
Fortnite – Dungeons & Dragons

Fortnite – Dungeons & Dragons w trybie kreatywnym

W ramach współpracy udostępniono pięć fanowskich wysp stworzonych w narzędziu Unreal Editor for Fortnite (UEFN). Projekty powstały jako część inicjatywy „launch and learn”, w której Wizards of the Coast testuje nowe sposoby dotarcia z marką D&D do szerszej publiczności. Każda z wysp oferuje inny typ rozgrywki – od PvP, przez wyzwania platformowe, po kooperacyjne starcia z bossami.

Akcję osadzono w kultowych lokacjach Zapomnianych Krain, takich jak tawerna Yawning Portal, góry Spine of the World czy Mount Hotenow. Na graczy czekają również znani przeciwnicy, w tym pradawny czerwony smok Klauth oraz nekromantka Valindra Shadowmantle. Twórcy zapowiadają, że całość ma oddawać ducha przygód znanych z papierowych sesji RPG.

GramTV przedstawia:

Wizards of the Coast podkreśla, że projekt czerpie inspirację z idei homebrew, będącej fundamentem Dungeons & Dragons. Wszystkie pięć wysp jest już dostępnych w Fortnite za darmo, a współpraca może być zapowiedzią kolejnych eksperymentów łączących klasyczne RPG z nowoczesnymi platformami sieciowymi.

Wszystkie pięć wysp D&D Fortnite jest już dostępnych pod następującymi kodami:

  • D&D Boxfights – 1190-4691-0255
  • D&D Treasure RNG – 4958-2624-5634
  • D&D Dungeon Deathrun – 5806-6430-0158
  • D&D Bossfight – 2218-1049-5866
  • D&D Zombie Dragon Adventure (wczesny dostęp) – 2525-9596-3235
Źródło:https://insider-gaming.com/dungeons-dragons-is-coming-to-fortnite/

Tagi:

News
PC
Epic Games
Fortnite
PlayStation 5
współpraca
Dungeons & Dragons
Xbox Series X
Xbox Series S
Komentarze
