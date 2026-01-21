Dungeons & Dragons trafia do Fortnite. Kultowe uniwersum fantasy wkracza na wyspy Epic Games

W ramach współpracy udostępniono pięć fanowskich wysp stworzonych w narzędziu Unreal Editor for Fortnite (UEFN). Projekty powstały jako część inicjatywy „launch and learn”, w której Wizards of the Coast testuje nowe sposoby dotarcia z marką D&D do szerszej publiczności. Każda z wysp oferuje inny typ rozgrywki – od PvP, przez wyzwania platformowe, po kooperacyjne starcia z bossami.
Akcję osadzono w kultowych lokacjach Zapomnianych Krain, takich jak tawerna Yawning Portal, góry Spine of the World czy Mount Hotenow. Na graczy czekają również znani przeciwnicy, w tym pradawny czerwony smok Klauth oraz nekromantka Valindra Shadowmantle. Twórcy zapowiadają, że całość ma oddawać ducha przygód znanych z papierowych sesji RPG.
Wizards of the Coast podkreśla, że projekt czerpie inspirację z idei homebrew, będącej fundamentem Dungeons & Dragons. Wszystkie pięć wysp jest już dostępnych w Fortnite za darmo, a współpraca może być zapowiedzią kolejnych eksperymentów łączących klasyczne RPG z nowoczesnymi platformami sieciowymi.
Wszystkie pięć wysp D&D Fortnite jest już dostępnych pod następującymi kodami:
