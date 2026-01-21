Dungeons & Dragons trafia do Fortnite. Kultowe uniwersum fantasy wkracza na wyspy Epic Games

Fortnite po raz kolejny sięga po znaną markę popkultury. Ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć nie markę, ale osobę – Kim Kardashian, która podbiła serca fanów. Tym razem Wizards of the Coast ogłosiło oficjalną współpracę z Epic Games oraz społecznościowymi twórcami Chartis i Teravision Games, w ramach której do gry trafiły wyspy inspirowane Dungeons & Dragons.

Fortnite – Dungeons & Dragons w trybie kreatywnym

W ramach współpracy udostępniono pięć fanowskich wysp stworzonych w narzędziu Unreal Editor for Fortnite (UEFN). Projekty powstały jako część inicjatywy „launch and learn”, w której Wizards of the Coast testuje nowe sposoby dotarcia z marką D&D do szerszej publiczności. Każda z wysp oferuje inny typ rozgrywki – od PvP, przez wyzwania platformowe, po kooperacyjne starcia z bossami.