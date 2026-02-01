Za darmo to uczciwa cena. Oferta na darmowe gry PC w lutym

Rozpoczyna się drugi miesiąc w roku, a to oznacza przebudzenie się branży gier i jeszcze więcej premier. Wciąż jednak będzie okazja, aby wypróbować produkcje, które udostępniane są za darmo w Epic Games Store, czy Steam, które w ostatnim czasie rozdaje mnóstwo gier w prezencie. Daleko w tyle nie chce pozostać Lenovo, które na ten miesiąc przygotowało aż dwie niespodzianki. Nie zabraknie również świeżych tytułów w usługach abonamentowych, takich jak Xbox Game Pass oraz Amazon Luna (dawne Prime Gaming). Ciekawie zapowiadają się również nowości w segmencie free-to-play, które będą chciały powalczyć o uwagę graczy z niedawno wydanym Highguard. Sprawdźcie więc, z jakich darmowych promocji będzie można skorzystać w lutym.
Darmowe gry i dodatki na PC
OFERTY OGRANICZONE CZASOWO
- Cursedland: od 26 stycznia do 1 lutego (Steam)
- Untrusted: od 29 stycznia do 1 lutego (Steam)
- Definitely Not Fried Chicken: od 29 stycznia do 5 lutego (Epic Games Store)
- SunBlockers: od 31 stycznia do 27 lutego (Epic Games Store)
- nightreaper2: od 31 stycznia do 28 lutego (Epic Games Store)
- Just Die Already: 4 lutego (Legion Gaming Community)
- Botany Manor: od 5 lutego do 12 lutego (Epic Games Store)
- Poison Retro Set: od 5 lutego do 12 lutego (Epic Games Store)
- Heavy Rain: 18 lutego (Legion Gaming Community)
