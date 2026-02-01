Za darmo to uczciwa cena. Oferta na darmowe gry PC w lutym

Rozpoczyna się drugi miesiąc w roku, a to oznacza przebudzenie się branży gier i jeszcze więcej premier. Wciąż jednak będzie okazja, aby wypróbować produkcje, które udostępniane są za darmo w Epic Games Store, czy Steam, które w ostatnim czasie rozdaje mnóstwo gier w prezencie. Daleko w tyle nie chce pozostać Lenovo, które na ten miesiąc przygotowało aż dwie niespodzianki. Nie zabraknie również świeżych tytułów w usługach abonamentowych, takich jak Xbox Game Pass oraz Amazon Luna (dawne Prime Gaming). Ciekawie zapowiadają się również nowości w segmencie free-to-play, które będą chciały powalczyć o uwagę graczy z niedawno wydanym Highguard. Sprawdźcie więc, z jakich darmowych promocji będzie można skorzystać w lutym.

Darmowe gry i dodatki na PC

OFERTY OGRANICZONE CZASOWO

OFERTY STAŁE