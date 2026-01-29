Darmowa gra w Epic Games Store. Prezent dla pecetowych graczy

Jak co czwartek, również i tym razem Epic Games Store przygotował prezent dla pecetowych graczy. Użytkownicy platformy otrzymają dziś kolejną, darmową grę. Już od godziny 17:00 do odebrania będzie dostępne Definitely Not Fried Chicken. Na przypisanie gry do konta będziemy mieli czas do przyszłego czwartku.

Definitely Not Fried Chicken - "Wszystko, czego potrzebuje twój nielegalny proceder w formie legalnego biznesu!"

Definitely Not Fried Chicken to symulator biznesu w krzywym zwierciadle!

Rozbuduj handel narkotykami poprzez legalne interesy, zarządzając obydwiema stronami biznesu. Zdobywaj nowe "rynki", rozszerzaj swoją klientelę, twórz mocniejsze narkotyki, zarób mnóstwo pieniędzy i sprowadź całe miasto na złą drogę!

DNFC stawi wyzwanie twojej przedsiębiorczości w zalanym słońcem mieście lat 80!

Więcej darmowych gier w Epic Games Store

Warto pamiętać, że do godziny 17:00 odbierzemy jeszcze prezent z ubiegłego tygodnia. Jest to Rustler (Grand Theft Horse).