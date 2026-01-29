Zaloguj się lub Zarejestruj

Darmowa gra w Epic Games Store. Prezent dla pecetowych graczy

Patrycja Pietrowska
2026/01/29 09:00
0
0

Kolejna okazja do uzupełnienia cyfrowej biblioteki o darmowy tytuł.

Jak co czwartek, również i tym razem Epic Games Store przygotował prezent dla pecetowych graczy. Użytkownicy platformy otrzymają dziś kolejną, darmową grę. Już od godziny 17:00 do odebrania będzie dostępne Definitely Not Fried Chicken. Na przypisanie gry do konta będziemy mieli czas do przyszłego czwartku.

Epic Games Store
Epic Games Store

Definitely Not Fried Chicken - "Wszystko, czego potrzebuje twój nielegalny proceder w formie legalnego biznesu!"
Definitely Not Fried Chicken to symulator biznesu w krzywym zwierciadle!
Rozbuduj handel narkotykami poprzez legalne interesy, zarządzając obydwiema stronami biznesu. Zdobywaj nowe "rynki", rozszerzaj swoją klientelę, twórz mocniejsze narkotyki, zarób mnóstwo pieniędzy i sprowadź całe miasto na złą drogę!
DNFC stawi wyzwanie twojej przedsiębiorczości w zalanym słońcem mieście lat 80!

Więcej darmowych gier w Epic Games Store

Warto pamiętać, że do godziny 17:00 odbierzemy jeszcze prezent z ubiegłego tygodnia. Jest to Rustler (Grand Theft Horse).

GramTV przedstawia:

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/free-games

Tagi:

Epic Games
oferta
za darmo
cyfrowa dystrybucja
prezent
gry na PC
okazja
Epic Games Store
gry za darmo
Definitely Not Fried Chicken
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112