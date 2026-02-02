NiOh 3 tylko z czasową ekskluzywnością dla PS5. Gra może trafić na inne konsole

Kilka dni temu udostępniono wersję demo NiOh na PC i PlayStation 5. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja zadebiutuje w tym tygodniu wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Sony. Niewykluczone jednak, że za kilka miesięcy trzecia odsłona serii NiOh trafi do większej liczby graczy.

Wiemy, kiedy NiOh 3 będzie mogło zadebiutować na innych konsolach

W sieci pojawił się nowy zwiastun NiOh 3, który prezentuje funkcje gry w wersji na PlayStation 5. We wspomnianym materiale wideo pojawia się jednak również istotna informacja w kwestii dostępności nadchodzącej produkcji studia Team Ninja na innych platformach. Okazuje się bowiem, że konsolowa wyłączność, o którą zadbała firma Sony, nie będzie trwać zbyt długo.