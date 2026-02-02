NiOh 3 tylko z czasową ekskluzywnością dla PS5. Gra może trafić na inne konsole

Nowy zwiastun zdradza ważne informacje dla użytkowników konsol Microsoftu i Nintendo.
Kilka dni temu udostępniono wersję demo NiOh na PC i PlayStation 5. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja zadebiutuje w tym tygodniu wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Sony. Niewykluczone jednak, że za kilka miesięcy trzecia odsłona serii NiOh trafi do większej liczby graczy.
Wiemy, kiedy NiOh 3 będzie mogło zadebiutować na innych konsolach
W sieci pojawił się nowy zwiastun NiOh 3, który prezentuje funkcje gry w wersji na PlayStation 5. We wspomnianym materiale wideo pojawia się jednak również istotna informacja w kwestii dostępności nadchodzącej produkcji studia Team Ninja na innych platformach. Okazuje się bowiem, że konsolowa wyłączność, o którą zadbała firma Sony, nie będzie trwać zbyt długo.
Zgodnie z informacjami przekazanymi w najnowszym zwiastunie NiOh 3 będzie mogło pojawić się na innych konsolach już 6 miesięcy po premierze. W teorii produkcji studia Team Ninja już jesienią 2026 roku mogłaby trafić w ręce użytkowników Xbox Series X/S lub Nintendo Switch 2. Warto jednak pamiętać, że poprzednie odsłony serii nie ukazały się na platformach Microsoftu i Nintendo, ale być może „trójka” będzie tą pierwszą.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy, że premiera NiOh 3 odbędzie się już 6 lutego 2026 roku, a więc w najbliższy piątek. Zgodnie z zapowiedziami w nadchodzącej odsłonie serii NiOh gracze będą mogli płynnie przełączać się pomiędzy dwoma stylami walki – samurajów i ninja. Wspomniana produkcja zaoferuje również otwarte „wypełnione poczuciem napięcia” poziomy, które pozwolą graczom na „swobodną eksplorację”.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!