NiOh 3 tylko z czasową ekskluzywnością dla PS5. Gra może trafić na inne konsole

Mikołaj Ciesielski
2026/02/02 18:50
Nowy zwiastun zdradza ważne informacje dla użytkowników konsol Microsoftu i Nintendo.

Kilka dni temu udostępniono wersję demo NiOh na PC i PlayStation 5. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja zadebiutuje w tym tygodniu wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Sony. Niewykluczone jednak, że za kilka miesięcy trzecia odsłona serii NiOh trafi do większej liczby graczy.

NiOh 3
NiOh 3

Wiemy, kiedy NiOh 3 będzie mogło zadebiutować na innych konsolach

W sieci pojawił się nowy zwiastun NiOh 3, który prezentuje funkcje gry w wersji na PlayStation 5. We wspomnianym materiale wideo pojawia się jednak również istotna informacja w kwestii dostępności nadchodzącej produkcji studia Team Ninja na innych platformach. Okazuje się bowiem, że konsolowa wyłączność, o którą zadbała firma Sony, nie będzie trwać zbyt długo.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w najnowszym zwiastunie NiOh 3 będzie mogło pojawić się na innych konsolach już 6 miesięcy po premierze. W teorii produkcji studia Team Ninja już jesienią 2026 roku mogłaby trafić w ręce użytkowników Xbox Series X/S lub Nintendo Switch 2. Warto jednak pamiętać, że poprzednie odsłony serii nie ukazały się na platformach Microsoftu i Nintendo, ale być może „trójka” będzie tą pierwszą.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że premiera NiOh 3 odbędzie się już 6 lutego 2026 roku, a więc w najbliższy piątek. Zgodnie z zapowiedziami w nadchodzącej odsłonie serii NiOh gracze będą mogli płynnie przełączać się pomiędzy dwoma stylami walki – samurajów i ninja. Wspomniana produkcja zaoferuje również otwarte „wypełnione poczuciem napięcia” poziomy, które pozwolą graczom na „swobodną eksplorację”.

Źródło:https://gamingbolt.com/nioh-3-is-ps5-console-exclusive-for-six-months-after-launch

Tagi:

News
Team Ninja
Koei Tecmo
action-RPG
fantasy
PlayStation 5
PS5
soulslike
czasowa ekskluzywność
konsolowa ekskluzywność
mitologia japońska
ekskluzywność
Nioh 3
