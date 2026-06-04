LEGO Batman wreszcie zmierza na Switch 2. Znamy datę premiery

Wydane pod koniec maja LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza okazało się grą niezwykle udaną. Nie wszystkim jednak dane było się z tego cieszyć.

Nowa gra o Batmanie nie trafiła w tym samym momencie na wszystkie platformy. Posiadacze jednej z nich nadal czekają.

LEGO Batman z datą premiery na Switch 2

Mowa tutaj o Nintendo Switch 2. Od początku było wiadomo, że LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza wydane zostanie też na Pstryczka, ale okazało się, że w tym wypadku na port trzeba będzie poczekać dłużej. Dotychczas nie było jasne, jak bardzo dłużej, ale teraz WB Games wreszcie ogłosiło termin premiery. Tak więc Batman w wersji LEGO trafi na Switcha 2 już 18 września 2026 roku. Ale właśnie – mowa jedynie o drugim NS. Posiadacze pierwszego Nintendo Switch będą musieli obejść się smakiem, bo na ich sprzęcie Dziedzictwo Mrocznego Rycerza działać bynajmniej nie będzie.