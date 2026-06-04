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LEGO Batman wreszcie zmierza na Switch 2. Znamy datę premiery

Maciej Petryszyn
2026/06/04 13:00
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Wydane pod koniec maja LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza okazało się grą niezwykle udaną. Nie wszystkim jednak dane było się z tego cieszyć.

Nowa gra o Batmanie nie trafiła w tym samym momencie na wszystkie platformy. Posiadacze jednej z nich nadal czekają.

LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza
LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza

LEGO Batman z datą premiery na Switch 2

Mowa tutaj o Nintendo Switch 2. Od początku było wiadomo, że LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza wydane zostanie też na Pstryczka, ale okazało się, że w tym wypadku na port trzeba będzie poczekać dłużej. Dotychczas nie było jasne, jak bardzo dłużej, ale teraz WB Games wreszcie ogłosiło termin premiery. Tak więc Batman w wersji LEGO trafi na Switcha 2 już 18 września 2026 roku. Ale właśnie – mowa jedynie o drugim NS. Posiadacze pierwszego Nintendo Switch będą musieli obejść się smakiem, bo na ich sprzęcie Dziedzictwo Mrocznego Rycerza działać bynajmniej nie będzie.

Co warte wspomnienia, z uwagi na dopiero wrześniową premierę, gracze będą krócej czekać na zapowiedziany na jesień dodatek z Kolekcją Rozróby. W ramach rzeczonego rozszerzenie porzucimy na moment alter ego Bruce’a Wayne’a i skupimy się na jego arcywrogu, czyli Jokerze. Temu towarzyszyć będzie również Harley Quinn. Chociaż sami twórcy powoli podają nam informacje na temat nowości, które pojawią się wraz z DLC, niedawny wyciek mógł ujawnić część z nich. Wynika z niego, że do produkcji trafią m.in. złoczyńcy zgrupowani w tzw. Legionie Samobójców.

GramTV przedstawia:

LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza trafiło na rynek 22 maja i zostało naprawdę dobrze przyjęte. Dość powiedzieć, że w naszej recenzji gra otrzymała ocenę 8,5 na 10. Nie przeszkodziły w tym nawet kontrowersje wywołane najpierw przez wymagania sprzętowe, a potem również przez ciche dołożenie DRM-u Denuvo.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/19895-lego-batman-dark-knight-s-legacy-is-coming-to-switch-2-on-september-18

Tagi:

News
TT Games
Batman
LEGO
WB Games
Switch 2
Nintendo Switch 2
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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