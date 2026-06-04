LEGO Batman wreszcie zmierza na Switch 2. Znamy datę premiery

Wydane pod koniec maja LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza okazało się grą niezwykle udaną. Nie wszystkim jednak dane było się z tego cieszyć.
Nowa gra o Batmanie nie trafiła w tym samym momencie na wszystkie platformy. Posiadacze jednej z nich nadal czekają.
LEGO Batman z datą premiery na Switch 2
Mowa tutaj o Nintendo Switch 2. Od początku było wiadomo, że LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza wydane zostanie też na Pstryczka, ale okazało się, że w tym wypadku na port trzeba będzie poczekać dłużej. Dotychczas nie było jasne, jak bardzo dłużej, ale teraz WB Games wreszcie ogłosiło termin premiery. Tak więc Batman w wersji LEGO trafi na Switcha 2 już 18 września 2026 roku. Ale właśnie – mowa jedynie o drugim NS. Posiadacze pierwszego Nintendo Switch będą musieli obejść się smakiem, bo na ich sprzęcie Dziedzictwo Mrocznego Rycerza działać bynajmniej nie będzie.
Co warte wspomnienia, z uwagi na dopiero wrześniową premierę, gracze będą krócej czekać na zapowiedziany na jesień dodatek z Kolekcją Rozróby. W ramach rzeczonego rozszerzenie porzucimy na moment alter ego Bruce’a Wayne’a i skupimy się na jego arcywrogu, czyli Jokerze. Temu towarzyszyć będzie również Harley Quinn. Chociaż sami twórcy powoli podają nam informacje na temat nowości, które pojawią się wraz z DLC, niedawny wyciek mógł ujawnić część z nich. Wynika z niego, że do produkcji trafią m.in. złoczyńcy zgrupowani w tzw. Legionie Samobójców.
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