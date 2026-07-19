Preordery The Legend of Zelda: Ocarina of Time już za moment? GameStop mógł zdradzić plany Nintendo

Mowa oczywiście o Ocarina of Time. Pozostaje jednak pytanie, co z premierą i preorderami?
Przedsprzedaż Ocarina of Time ruszy już za 2 tygodnie?
W tym drugim wypadku niewykluczone, że parę z ust puścił GameStop. Amerykańska sieć zajmująca się sprzedażą gier miała bowiem zaktualizować kartę The Legend of Zelda: Ocarina of Time w wersji na Nintendo Switch 2. W efekcie do wyczekiwanej produkcji dopisano datę 4 sierpnia 2026 roku jako termin, gdy zaczną być zbierane zamówienia przedpremierowe. Na ten moment nie wiadomo, czy informacja oficjalna, czy też placeholder lub błąd. Można natomiast podejrzewać, że gdyby faktycznie wszystko miało ruszyć za niewiele ponad 2 tygodnie, to samo Nintendo zorganizuje wcześniej Direct poświęcony właśnie odświeżonej Zeldzie.
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