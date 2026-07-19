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Preordery The Legend of Zelda: Ocarina of Time już za moment? GameStop mógł zdradzić plany Nintendo

Maciej Petryszyn
2026/07/19 15:00
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Przy okazji czerwcowego Nintendo Direct 2026 ogłoszono to, o czym plotkowano od miesięcy. Jedna z najlepszych odsłon serii The Legend of Zelda powraca.

Mowa oczywiście o Ocarina of Time. Pozostaje jednak pytanie, co z premierą i preorderami?

The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Przedsprzedaż Ocarina of Time ruszy już za 2 tygodnie?

W tym drugim wypadku niewykluczone, że parę z ust puścił GameStop. Amerykańska sieć zajmująca się sprzedażą gier miała bowiem zaktualizować kartę The Legend of Zelda: Ocarina of Time w wersji na Nintendo Switch 2. W efekcie do wyczekiwanej produkcji dopisano datę 4 sierpnia 2026 roku jako termin, gdy zaczną być zbierane zamówienia przedpremierowe. Na ten moment nie wiadomo, czy informacja oficjalna, czy też placeholder lub błąd. Można natomiast podejrzewać, że gdyby faktycznie wszystko miało ruszyć za niewiele ponad 2 tygodnie, to samo Nintendo zorganizuje wcześniej Direct poświęcony właśnie odświeżonej Zeldzie.

GramTV przedstawia:

Remake Ocarina of Time został oficjalnie zapowiedziany podczas niedawnego Nintendo Direct 2026. Niemniej o samej grze mówiło się już od dawna, więc ujawnienie jej nie było wcale tak dużym zaskoczeniem. Kłopot w tym, że Nintendo nie pokazało nam zbyt wiele. Dostaliśmy krótki teaser, ale bez choćby fragmentów rozgrywki, a także potwierdzenie, iż premiera spodziewana jest jeszcze w tym roku. I to byłoby na tyle. Nieco więcej światła na to, czego możemy się spodziewać rzucił za to rozszerzony opis gry, który na chwilę pojawił się na oficjalnej stronie internetowej japońskiego giganta. Dzięki niemu wiemy, iż faktycznie będzie to pełnoprawny remake z oszałamiającą grafiką, zaktualizowanymi projektami i ponadczasową rozgrywką.

Oryginalne The Legend of Zelda: Ocarina of Time to tytuł jeszcze z czasów Nintendo 64, aczkolwiek dostępna była też na GameCube oraz iQue Player. Wydana w listopadzie 1998 roku pozycja uważana jest za jedną z najlepszych gier w historii. Dość powiedzieć, że to jedyna produkcja, która na Metacriticu może pochwalić się średnią ocen na poziomie 99 na 100.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/20793-the-pre-orders-for-the-legend-of-zelda-ocarina-of-time-remake-could-open-on-august-4

Tagi:

News
Nintendo
remake
The Legend of Zelda
GameStop
przedsprzedaż
preordery
preorder
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Switch 2
Nintendo Switch 2
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Portal: v.6.1.112