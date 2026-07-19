Preordery The Legend of Zelda: Ocarina of Time już za moment? GameStop mógł zdradzić plany Nintendo

Remake Ocarina of Time został oficjalnie zapowiedziany podczas niedawnego Nintendo Direct 2026. Niemniej o samej grze mówiło się już od dawna, więc ujawnienie jej nie było wcale tak dużym zaskoczeniem. Kłopot w tym, że Nintendo nie pokazało nam zbyt wiele. Dostaliśmy krótki teaser, ale bez choćby fragmentów rozgrywki, a także potwierdzenie, iż premiera spodziewana jest jeszcze w tym roku. I to byłoby na tyle. Nieco więcej światła na to, czego możemy się spodziewać rzucił za to rozszerzony opis gry, który na chwilę pojawił się na oficjalnej stronie internetowej japońskiego giganta. Dzięki niemu wiemy, iż faktycznie będzie to pełnoprawny remake z oszałamiającą grafiką, zaktualizowanymi projektami i ponadczasową rozgrywką.

Oryginalne The Legend of Zelda: Ocarina of Time to tytuł jeszcze z czasów Nintendo 64, aczkolwiek dostępna była też na GameCube oraz iQue Player. Wydana w listopadzie 1998 roku pozycja uważana jest za jedną z najlepszych gier w historii. Dość powiedzieć, że to jedyna produkcja, która na Metacriticu może pochwalić się średnią ocen na poziomie 99 na 100.