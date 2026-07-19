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Dwa Switche, jeden dock? Nintendo może rozwiązać irytujący problem graczy

Maciej Petryszyn
2026/07/19 18:00
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W 2025 roku rodzina Nintendo Switch wzbogaciła się o kolejnego przedstawiciela. Mowa oczywiście o Nintendo Switch 2.

Nowa konsola, podobnie jak jej poprzednik, została wyposażona w stację dokującą. Dzięki niej możemy mówić o sprzęcie hybrydowym.

Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2

Nintendo szykuje uniwersalną stację dokującą?

Warto jednak wspomnieć, że NS2 posiada swój własny dock. Własne, a więc odmienny od tego, z którego korzystało pierwsze Nintendo Switch. W praktyce oznacza to, że jeżeli z jakiegoś powodu posiadacie oba handheldy i korzystacie z ich obu, to musicie mieć podłączone do telewizora obie stacje. Dwa cenne wejścia HDMI zajęte, co zdecydowanie może boleć. Niewykluczone jednak, że w przyszłości problem ten zostanie rozwiązany przez samego producenta sprzętu. A przynajmniej na taki rozwój wypadków wskazują patenty, do których dotarli użytkownicy internetu.

GramTV przedstawia:

Najnowszy patent wskazuje, iż Nintendo pracuje nad stając dokującą, która byłaby kompatybilna zarówno z Nintendo Switch, jak i Nintendo Switch 2. Taki dock miałby być w stanie rozpoznać, z którą konsolą ma do czynienia. W ten sposób mógłby dostosować poziom przekazywanego zasilania, rozdzielczość wideo czy też poziom chłodzenia. Chłodzenia? Ano tak, bo urządzenie miałoby być też wyposażone w wentylator, który chłodziłby zarówno samą stację, jak i znajdującego się wewnątrz niej Switcha. Oczywiście nie wiadomo, czy faktycznie taki dock ostatecznie trafi na rynek, bo wiele patentów nie trafia ostatecznie do regularnej produkcji. Jak będzie tym razem?

Przypomnijmy, że w związku z nowymi unijnymi przepisami Nintendo Switch 2 otrzyma nową wersję z łatwiejszym dostępem do baterii. Jednocześnie pierwsze Nintendo Switch w ogóle przestanie być sprzedawane. Niemniej tylko na Starym Kontynencie, bo poza nim Japończycy nie przewidują żadnych zmian.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/20798-nintendo-files-a-patent-for-a-dock-compatible-with-both-the-switch-and-the-switch-2

Tagi:

Tech
Nintendo
Nintendo Switch
Switch
patenty
Switch 2
Nintendo Switch 2
stacja dokująca
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112