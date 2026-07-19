Dwa Switche, jeden dock? Nintendo może rozwiązać irytujący problem graczy

Najnowszy patent wskazuje, iż Nintendo pracuje nad stając dokującą, która byłaby kompatybilna zarówno z Nintendo Switch, jak i Nintendo Switch 2. Taki dock miałby być w stanie rozpoznać, z którą konsolą ma do czynienia. W ten sposób mógłby dostosować poziom przekazywanego zasilania, rozdzielczość wideo czy też poziom chłodzenia. Chłodzenia? Ano tak, bo urządzenie miałoby być też wyposażone w wentylator, który chłodziłby zarówno samą stację, jak i znajdującego się wewnątrz niej Switcha. Oczywiście nie wiadomo, czy faktycznie taki dock ostatecznie trafi na rynek, bo wiele patentów nie trafia ostatecznie do regularnej produkcji. Jak będzie tym razem?

Przypomnijmy, że w związku z nowymi unijnymi przepisami Nintendo Switch 2 otrzyma nową wersję z łatwiejszym dostępem do baterii. Jednocześnie pierwsze Nintendo Switch w ogóle przestanie być sprzedawane. Niemniej tylko na Starym Kontynencie, bo poza nim Japończycy nie przewidują żadnych zmian.