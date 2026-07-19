Dwa Switche, jeden dock? Nintendo może rozwiązać irytujący problem graczy

Nowa konsola, podobnie jak jej poprzednik, została wyposażona w stację dokującą. Dzięki niej możemy mówić o sprzęcie hybrydowym.
Nintendo szykuje uniwersalną stację dokującą?
Warto jednak wspomnieć, że NS2 posiada swój własny dock. Własne, a więc odmienny od tego, z którego korzystało pierwsze Nintendo Switch. W praktyce oznacza to, że jeżeli z jakiegoś powodu posiadacie oba handheldy i korzystacie z ich obu, to musicie mieć podłączone do telewizora obie stacje. Dwa cenne wejścia HDMI zajęte, co zdecydowanie może boleć. Niewykluczone jednak, że w przyszłości problem ten zostanie rozwiązany przez samego producenta sprzętu. A przynajmniej na taki rozwój wypadków wskazują patenty, do których dotarli użytkownicy internetu.
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