Denuvo po cichu dodane do LEGO Batman. Gracze boją się wydajnościowej katastrofy

Nowa gra LEGO z Batmanem w roli głównej nadchodzi. Od pewnego czasu nie brakuje jednak związanych z nią kontrowersji.

Kontrowersji, których pula właśnie się zwiększyła. Oto bowiem okazuje się, że gra wyposażona zostanie w nie do końca lubiany przez graczy DRM.

LEGO Batman dostanie Denuvo

Na niespełna 2 tygodnie przed premierą LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza po cichu dodano informację o tym, iż tytuł wyposażony będzie w Denuvo. To zabezpieczenie antypirackie jest prawdziwą zmorą graczy. O tym, iż potrafi ono drastycznie obniżać wydajność poszczególnych pozycji, napisano już wiele. Nie są to zresztą jedynie obserwacje graczy, a twarde dane, świadczące nie tylko o spadku liczby klatek na sekundę, ale nawet dłuższym uruchamianiu się. Co więcej, podczas jednego z wywiadów udzielonych 2 lata temu szef projektu, Andreas Ullman, bynajmniej nie zaprzeczył tym “niedogodnościom”.