Denuvo po cichu dodane do LEGO Batman. Gracze boją się wydajnościowej katastrofy

Maciej Petryszyn
2026/05/10 15:30
Nowa gra LEGO z Batmanem w roli głównej nadchodzi. Od pewnego czasu nie brakuje jednak związanych z nią kontrowersji.

Kontrowersji, których pula właśnie się zwiększyła. Oto bowiem okazuje się, że gra wyposażona zostanie w nie do końca lubiany przez graczy DRM.

LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza
LEGO Batman dostanie Denuvo

Na niespełna 2 tygodnie przed premierą LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza po cichu dodano informację o tym, iż tytuł wyposażony będzie w Denuvo. To zabezpieczenie antypirackie jest prawdziwą zmorą graczy. O tym, iż potrafi ono drastycznie obniżać wydajność poszczególnych pozycji, napisano już wiele. Nie są to zresztą jedynie obserwacje graczy, a twarde dane, świadczące nie tylko o spadku liczby klatek na sekundę, ale nawet dłuższym uruchamianiu się. Co więcej, podczas jednego z wywiadów udzielonych 2 lata temu szef projektu, Andreas Ullman, bynajmniej nie zaprzeczył tym “niedogodnościom”.

Teraz okazuje się zaś, że to właśnie Denuvo ma stać na straży LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza, chroniąc grę przed szybkim spiraceniem. Niemniej to rozwiązanie jeszcze bardziej zwiększa wątpliwości związane z działaniem nadchodzącej produkcji o Człowieku Nietoperzu. Już same wymagania sprzętowe wywołały sporo kontrowersji z uwagi na swoją nieadekwatność do obrazu, który otrzymujemy. Owszem, tytuł od TT Games działa na Unreal Engine 5, ale jednocześnie wykorzystuje mocno stylizowaną, przypominającą klocki LEGO grafikę. Wobec tego w oczach wielu osób trudno usprawiedliwić fakt, iż nie wszyscy będą w stanie uruchomić grę w zadowalającej jakości. Szczególnie z Denuvo na pokładzie.

Czy faktycznie będzie tak źle? I na jak długo kłopotliwy DRM powstrzyma złodziei przed kradzieżą gry? O tym przekonamy się już po 22 maja 2026 roku, bo to właśnie wtedy LEGO Batman zaliczy swoją premierę. Przypomnijmy, że produkcja ukaże się równocześnie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation5 i Xbox Series X/S. W nieokreślonej jeszcze przyszłości swojego wydania doczekają się też gracze Nintendo Switch 2.

Źródło:https://www.thegamer.com/lego-batman-legacy-of-the-dark-knight-denuvo-drm/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

JakiśNick
Gramowicz
Dzisiaj 16:38
dariuszp napisał:

Ciekawe jak to się połączy z faktem że już teraz gra jest tak kiepsko zoptymalizowana że podają wymagania razem z frame gen.

Jezeli minimalne wymagania wymagają frame gen by osiągnąć 30 fps - to oznacza że gra działa w 15 fps...

oni już wcześniej wiedzieli, że mają denuvo. Źle je zaimplementowali, stąd takie wymagania. Nie zdziwiłbym się gdyby pirat zamiast 20fps miał 60fps bez framegen.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 16:06

Ciekawe jak to się połączy z faktem że już teraz gra jest tak kiepsko zoptymalizowana że podają wymagania razem z frame gen.

Jezeli minimalne wymagania wymagają frame gen by osiągnąć 30 fps - to oznacza że gra działa w 15 fps...




