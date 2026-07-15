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LEGO SpongeBob oficjalnie wraca. Zbuduj własne Bikini Dolne

Maciej Petryszyn
2026/07/15 20:00
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Plotki, które pojawiały się już od wielu miesięcy, potwierdziły się. LEGO odzyskało prawa do jednej z bardziej rozpoznawalnych animowanych marek.

Duński producent ponownie może tworzyć i sprzedawać zestawy z serii Spongebob Kanciastoporty. Pierwsze z nich zresztą można już nabyć.

LEGO 11386 SpongeBob Kanciastoporty: Bikini Dolne
LEGO 11386 SpongeBob Kanciastoporty: Bikini Dolne

Spongebob ponownie z zestawami LEGO

Pierwszy, większy zestaw LEGO z serii Icons, przeznaczony dla osób dorosłych oznaczono numerem 11386. Za cenę 899,99 zł otrzymujemy 1794 elementów, z których możemy zbudować Bikini Dolne. No, oczywiście nie całe. Wystarczy to jednak, by stworzyć ananasowy dom Spongeboba, dom Skalmara w postaci posągu moai oraz kamień, który jest domem Patryka. Co istotne, każdy z nich można otworzyć i zajrzeć do jego wyposażonego wnętrza. Do tego dochodzą też pomniejsze elementy, jak jeżdżąca motorówka czy też meduzowe pole. W zestawie znajdziemy również figurki Spongeboba, Patryka, Skalmara oraz Gacusia.

LEGO 40858 Figurka SpongeBoba Kanciastoportego
LEGO 40858 Figurka SpongeBoba Kanciastoportego

GramTV przedstawia:

Druga propozycja to zestaw z serii BrickHeadz o numerze 40858. W tym wypadku za 54,99 zł dostajemy 72 klocki, z których możemy zbudować własnego Spongeboba. W tym wypadku to set o wiele prostszy od tego zaprezentowanego powyżej, stąd też znaczna różnica w cenie. Tak czy inaczej, w obu przypadkach już teraz możemy składać zamówienia przedsprzedażowe. Na ich realizację przyjdzie nam jednak nieco poczekać. Premiera obu zestawów dopiero za półtora miesiąca, tj. 1 września 2026.

W tym miejscu warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz, gdy sympatyczna gąbka w kanciastych portkach otrzymuje własne sety sygnowane marką LEGO. Duński producent korzystał z praw do tej franczyzy między 2006 a 2012 rokiem, wypuszczając wówczas na rynek m.in. budowalne restauracje Pod Tłustym Krabem i Kubeł Pomyj. Wydaje się zresztą bardzo prawdopodobne, że w związku z odzyskaniem licencji Duńczycy prędzej czy później wrócą do tych projektów, prezentując nam ich unowocześnione wersje.

Tagi:

Popkultura
LEGO
Nickelodeon
klocki
Klocki Lego
SpongeBob
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zestaw
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
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