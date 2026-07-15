LEGO SpongeBob oficjalnie wraca. Zbuduj własne Bikini Dolne

Plotki, które pojawiały się już od wielu miesięcy, potwierdziły się. LEGO odzyskało prawa do jednej z bardziej rozpoznawalnych animowanych marek.

Duński producent ponownie może tworzyć i sprzedawać zestawy z serii Spongebob Kanciastoporty. Pierwsze z nich zresztą można już nabyć.

Spongebob ponownie z zestawami LEGO

Pierwszy, większy zestaw LEGO z serii Icons, przeznaczony dla osób dorosłych oznaczono numerem 11386. Za cenę 899,99 zł otrzymujemy 1794 elementów, z których możemy zbudować Bikini Dolne. No, oczywiście nie całe. Wystarczy to jednak, by stworzyć ananasowy dom Spongeboba, dom Skalmara w postaci posągu moai oraz kamień, który jest domem Patryka. Co istotne, każdy z nich można otworzyć i zajrzeć do jego wyposażonego wnętrza. Do tego dochodzą też pomniejsze elementy, jak jeżdżąca motorówka czy też meduzowe pole. W zestawie znajdziemy również figurki Spongeboba, Patryka, Skalmara oraz Gacusia.