Jakiego PC potrzebujesz do nowego LEGO Batman i Subnautica 2? Są oficjalne wymagania

Mikołaj Berlik
2026/05/02 15:00
Twórcy ujawnili wszystkie konfiguracje.

Warner Bros. oraz Unknown Worlds Entertainment opublikowali wymagania sprzętowe dla LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight i Subnautica 2. Obie produkcje korzystają z technologii Unreal Engine 5, co przekłada się na stosunkowo wysokie wymagania – zwłaszcza w przypadku grania w wyższych rozdzielczościach.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight i Subnautica 2 – wymagania PC

Na karcie Steam LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight możemy już sprawdzić, jak prezentują się konfiguracje udostępnione przez deweloperów.

Minimalne wymagania sprzętowe LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight:

  • Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego
  • System operacyjny: Windows 11
  • Procesor: Intel Core i5-10600K or AMD Ryzen 5 1600
  • Pamięć: 16 GB RAM
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 960, 4 GB or AMD Radeon RX 6400, 4 GB or Intel Arc A580, 8 GB
  • Miejsce na dysku: 50 GB dostępnej przestrzeni

Zalecane wymagania sprzętowe LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight:

  • Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego
  • System operacyjny: Windows 11
  • Procesor: Intel Core i7-12700 or AMD Ryzen 7 5800X
  • Pamięć: 16 GB RAM
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER, 8 GB or AMD Radeon RX 6650 XT, 8 GB or Intel Arc B580, 12 GB
  • Miejsce na dysku: 50 GB dostępnej przestrzeni

W przypadku Subnautica 2 minimalne wymagania są nieco niższe. Poniżej znajdziecie pełne konfiguracje.

Minimalne wymagania sprzętowe Subnautica 2:

  • System operacyjny: Windows 10/11
  • Procesor: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
  • Pamięć: 12 GB RAM
  • Karta graficzna: GeForce GTX 1660 6 GB / RX 5500 XT 6 GB
  • DirectX: wersja 12
  • Sieć: szerokopasmowe łącze internetowe
  • Miejsce na dysku: 50 GB wolnego miejsca

Zalecane wymagania sprzętowe Subnautica 2:

  • System operacyjny: Windows 11
  • Procesor: Intel Core i7-13700 / AMD Ryzen 7 7700X
  • Pamięć: 16 GB RAM
  • Karta graficzna: GeForce RTX 3070 8 GB / RX 6700 XT 8 GB
  • DirectX: wersja 12
  • Sieć: szerokopasmowe łącze internetowe
  • Miejsce na dysku: 50 GB wolnego miejsca

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight zadebiutuje 22 maja, natomiast Subnautica 2 trafi do wczesnego dostępu na Steamie 14 maja.

Źródło:https://www.dsogaming.com/news/pc-requirements-for-lego-batman-legacy-of-the-dark-knight-and-subnautica-2/

Mikołaj Berlik
