Jakiego PC potrzebujesz do nowego LEGO Batman i Subnautica 2? Są oficjalne wymagania

Warner Bros. oraz Unknown Worlds Entertainment opublikowali wymagania sprzętowe dla LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight i Subnautica 2. Obie produkcje korzystają z technologii Unreal Engine 5, co przekłada się na stosunkowo wysokie wymagania – zwłaszcza w przypadku grania w wyższych rozdzielczościach.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight i Subnautica 2 – wymagania PC
Na karcie Steam LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight możemy już sprawdzić, jak prezentują się konfiguracje udostępnione przez deweloperów.
Minimalne wymagania sprzętowe LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight:
Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego
System operacyjny: Windows 11
Procesor: Intel Core i5-10600K or AMD Ryzen 5 1600
Pamięć: 16 GB RAM
Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 960, 4 GB or AMD Radeon RX 6400, 4 GB or Intel Arc A580, 8 GB
Miejsce na dysku: 50 GB dostępnej przestrzeni
Zalecane wymagania sprzętowe LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight:
System operacyjny: Windows 11
Procesor: Intel Core i7-12700 or AMD Ryzen 7 5800X
Pamięć: 16 GB RAM
Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER, 8 GB or AMD Radeon RX 6650 XT, 8 GB or Intel Arc B580, 12 GB
Miejsce na dysku: 50 GB dostępnej przestrzeni
W przypadku Subnautica 2 minimalne wymagania są nieco niższe. Poniżej znajdziecie pełne konfiguracje.
