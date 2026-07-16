Prace nad Switch 2 OLED ruszą jeszcze w tym roku? Nintendo ma obawiać się ceny

W połowie ubiegłego roku wyczekiwane Nintendo Switch 2 trafiło na rynek. Chociaż nie do końca w takiej formie, jak wszyscy liczyli.
Owszem, konsola była znaczącym skokiem względem obchodzącego w tym roku 9. urodziny pierwszego Switcha. Ale czegoś zabrakło.
Co z Nintendo Switch 2 OLED?
Tym czymś był ekran OLED. Pierwsze Nintendo Switch trafiło na rynek z ekranem LCD, ale po 4 latach doczekało się ulepszonej wersji, wzbogaconej właśnie o wyświetlacz korzystający z bardziej nowoczesnej technologii. Wydawało się logiczne, że przy premierze Switcha 2 Nintendo pozostanie przy OLED-zie, ale nic bardziej mylnego. Druga inkarnacja, podobnie jak pierwsza, zadebiutowała w edycji LCD. Japończycy zapewniali nas co prawda, że mowa tutaj o znacznie lepszej wersji, korzystającej ze zdobyczy technologicznych, niemniej fakty są takie, że LCD zawsze będzie tylko LCD.
Wydawało się zatem tylko kwestią czasu, aż oficjalnie zapowiedziane zostanie Nintendo Switch 2 OLED. Tymczasem ZDNET Korea donosi, że dotarła do źródeł sugerujących, że wielkie N obawia się tego, jak bardzo może wzrosnąć cena handhelda przy wykorzystaniu ulepszonego wyświetlacza. Mimo to wspomniany serwis zapewnia, że istnieje szansa, iż rozwój edycji z ulepszonym ekranem rozpocznie się jeszcze pod koniec tego roku. Jak możemy wyczytać:
Jeśli zapadnie decyzja o wydaniu modelu Switch 2 OLED, istnieje możliwość, że rozwój produktu rozpocznie się pod koniec tego roku. [...] Nintendo rozważa zastosowanie sztywnego panelu OLED w Switchu 2, ale nie potwierdziło jeszcze wydania wersji Switch 2 OLED ze względu na różnicę w cenie w porównaniu z produktami z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi. Samsung Display będzie dążyć do dostarczenia paneli OLED dla Switcha 2 do Nintendo, jednak zmienną pozostaje to, jak mocno wzrośnie cena konsoli Switch 2 w wyniku zastosowania technologii OLED.
GramTV przedstawia:
O jakiej różnicy mowa? Nie wiadomo, aczkolwiek warto mieć na uwadze, że nawet Nintendo Switch 2 LCD już we wrześniu podrożeje o około 50 dolarów. To w związku z zapowiadanymi jakiś czas temu zmianami w polityce cenowej, które mają zresztą miejsce w praktycznie każdej firmie. Powód? Oczywiście rosnące ceny RAM-u połączone z coraz trudniejszą dostępnością tejże pamięci.
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