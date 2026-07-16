Prace nad Switch 2 OLED ruszą jeszcze w tym roku? Nintendo ma obawiać się ceny

W połowie ubiegłego roku wyczekiwane Nintendo Switch 2 trafiło na rynek. Chociaż nie do końca w takiej formie, jak wszyscy liczyli.

Owszem, konsola była znaczącym skokiem względem obchodzącego w tym roku 9. urodziny pierwszego Switcha. Ale czegoś zabrakło.

Co z Nintendo Switch 2 OLED?

Tym czymś był ekran OLED. Pierwsze Nintendo Switch trafiło na rynek z ekranem LCD, ale po 4 latach doczekało się ulepszonej wersji, wzbogaconej właśnie o wyświetlacz korzystający z bardziej nowoczesnej technologii. Wydawało się logiczne, że przy premierze Switcha 2 Nintendo pozostanie przy OLED-zie, ale nic bardziej mylnego. Druga inkarnacja, podobnie jak pierwsza, zadebiutowała w edycji LCD. Japończycy zapewniali nas co prawda, że mowa tutaj o znacznie lepszej wersji, korzystającej ze zdobyczy technologicznych, niemniej fakty są takie, że LCD zawsze będzie tylko LCD.