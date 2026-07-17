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Watch Dogs miało wrócić na Nintendo Switch 2. Obiecujący przeciek okazał się fałszywką

Maciej Petryszyn
2026/07/17 12:30
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Czy marka Watch Dogs powróci z hibernacji? Pojawiły się ku temu przesłanki, niemniej ostatecznie czekających czeka rozczarowanie.

Niedawno w sieci za sprawą leakera o nicku Hugo Gaming wylądował zrzut ekranu z jednego ze sklepów, Alza.cz. Zrzut pozycji pod nazwą Watch Dogs Dedsec Collection.

Watch Dogs
Watch Dogs

Watch Dogs Dedsec Collection to fake

Pod nazwą tą kryć się miała cała trylogia Watch Dogs. A więc Watch Dogs z 2014 roku, Watch Dogs 2 z roku 2016 oraz wydane w 2020 roku Watch Dogs: Legion. Całość w wersji na Nintendo Switch 2. Nie da się więc ukryć, że brzmi to jak bardzo obiecująca pozycja, szczególnie dla tych, którzy wcześniej nie mieli okazji zapoznać się z cyklem WD, a chcieliby to zrobić na kanapie albo w kolejce do lekarza. Biorąc przy tym pod uwagę, że np. Assassin’s Creed Shadows czy Star Wars Outlaws faktycznie doczekały się portów na NS2, a niedługo dostanie go również The Crew Motorfest, nie wydawało się to wcale nieprawdopodobne.

Niemniej swoje małe śledztwo w tej sprawie przeprowadził serwis Dealabs. Płynące z niego wnioski wskazują, że Watch Dogs Dedsec Collection w ogóle nie istnieje. Sam zrzut ekranu został zmanipulowany, na co wskazuje np. umiejscowienie logo Ubisoftu. To zazwyczaj pojawia się w prawym dolnym rogu okładek, a tutaj nie ma go wcale. Jakby tego było mało, obecny na okładce kod produktu, NS2SW143, faktycznie w sklepie Alza.cz istnieje. Niemniej nie prowadzi on do trylogii Watch Dogs na Nintendo Switch 2, a do wspomnianego już nowego wydania The Crew Motorfest. Ostatecznym argumentem jest ID rzekomej kolekcji WD, które jest zdecydowanie wyższe niż w przypadku dodanego niedawno do bazy Motorfest na NS2.

GramTV przedstawia:

Pozostaje więc pytanie, co tak naprawdę dalej z marką Watch Dogs? Jak zostało wspomniane, ostatnia jak dotychczas jej odsłona trafiła na rynek 6 lat temu i od tego czasu o serii jest cicho. Nawet insiderzy nie są zgodni co do tego, czy franczyza jest faktycznie martwa, czy też Ubisoft zamierza ją jeszcze w przyszłości reanimować.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://www.dealabs.com/magazine/non-watch-dogs-dedsec-collection-narrivera-pas-encore-sur-switch-2-voici-notre-enquete-en-exclusivite-61581

Tagi:

News
Nintendo
Watch Dogs
port
port gry
Switch 2
Nintendo Switch 2
fake
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112