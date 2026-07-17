Watch Dogs miało wrócić na Nintendo Switch 2. Obiecujący przeciek okazał się fałszywką

Czy marka Watch Dogs powróci z hibernacji? Pojawiły się ku temu przesłanki, niemniej ostatecznie czekających czeka rozczarowanie.
Niedawno w sieci za sprawą leakera o nicku Hugo Gaming wylądował zrzut ekranu z jednego ze sklepów, Alza.cz. Zrzut pozycji pod nazwą Watch Dogs Dedsec Collection.
Watch Dogs Dedsec Collection to fake
Pod nazwą tą kryć się miała cała trylogia Watch Dogs. A więc Watch Dogs z 2014 roku, Watch Dogs 2 z roku 2016 oraz wydane w 2020 roku Watch Dogs: Legion. Całość w wersji na Nintendo Switch 2. Nie da się więc ukryć, że brzmi to jak bardzo obiecująca pozycja, szczególnie dla tych, którzy wcześniej nie mieli okazji zapoznać się z cyklem WD, a chcieliby to zrobić na kanapie albo w kolejce do lekarza. Biorąc przy tym pod uwagę, że np. Assassin’s Creed Shadows czy Star Wars Outlaws faktycznie doczekały się portów na NS2, a niedługo dostanie go również The Crew Motorfest, nie wydawało się to wcale nieprawdopodobne.
Niemniej swoje małe śledztwo w tej sprawie przeprowadził serwis Dealabs. Płynące z niego wnioski wskazują, że Watch Dogs Dedsec Collection w ogóle nie istnieje. Sam zrzut ekranu został zmanipulowany, na co wskazuje np. umiejscowienie logo Ubisoftu. To zazwyczaj pojawia się w prawym dolnym rogu okładek, a tutaj nie ma go wcale. Jakby tego było mało, obecny na okładce kod produktu, NS2SW143, faktycznie w sklepie Alza.cz istnieje. Niemniej nie prowadzi on do trylogii Watch Dogs na Nintendo Switch 2, a do wspomnianego już nowego wydania The Crew Motorfest. Ostatecznym argumentem jest ID rzekomej kolekcji WD, które jest zdecydowanie wyższe niż w przypadku dodanego niedawno do bazy Motorfest na NS2.
GramTV przedstawia:
Pozostaje więc pytanie, co tak naprawdę dalej z marką Watch Dogs? Jak zostało wspomniane, ostatnia jak dotychczas jej odsłona trafiła na rynek 6 lat temu i od tego czasu o serii jest cicho. Nawet insiderzy nie są zgodni co do tego, czy franczyza jest faktycznie martwa, czy też Ubisoft zamierza ją jeszcze w przyszłości reanimować.
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