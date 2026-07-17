Watch Dogs miało wrócić na Nintendo Switch 2. Obiecujący przeciek okazał się fałszywką

Niedawno w sieci za sprawą leakera o nicku Hugo Gaming wylądował zrzut ekranu z jednego ze sklepów, Alza.cz. Zrzut pozycji pod nazwą Watch Dogs Dedsec Collection.

Watch Dogs Dedsec Collection to fake

Pod nazwą tą kryć się miała cała trylogia Watch Dogs. A więc Watch Dogs z 2014 roku, Watch Dogs 2 z roku 2016 oraz wydane w 2020 roku Watch Dogs: Legion. Całość w wersji na Nintendo Switch 2. Nie da się więc ukryć, że brzmi to jak bardzo obiecująca pozycja, szczególnie dla tych, którzy wcześniej nie mieli okazji zapoznać się z cyklem WD, a chcieliby to zrobić na kanapie albo w kolejce do lekarza. Biorąc przy tym pod uwagę, że np. Assassin’s Creed Shadows czy Star Wars Outlaws faktycznie doczekały się portów na NS2, a niedługo dostanie go również The Crew Motorfest, nie wydawało się to wcale nieprawdopodobne.