Larian sugeruje kierunek nowego Divinity. Szczegóły zdradza ogłoszenie o pracę

Mimo że pewności co do ostatecznego kształtu systemu walki nie będzie, dopóki Larian oficjalnie nie ujawni kolejnych detali nowej produkcji, ostatnie ogłoszenie o pracę pozwala wyciągnąć wnioski na temat przyszłości gry. Jak zauważył użytkownik Kaphh na platformie Reddit, Larian poszukuje projektanta walki (Combat Designer), a specyfikacja tego stanowiska zawiera konkretny wymóg. W ogłoszeniu zaznaczono, że kandydat powinien posiadać „3 lata doświadczenia na stanowisku projektowym z solidną wiedzą na temat tego, jak działają starcia bojowe”, dodając, że „doświadczenie w systemie turowym będzie dodatkowym atutem”.
To ogłoszenie o pracę zostało opublikowane już we wrześniu 2025 roku. Fakt ten sprawia, że jest raczej mało prawdopodobne, aby rola ta była związana z utrzymaniem zespołu deweloperskiego pracującego nad Baldur's Gate 3. Można założyć, że studio zatrudnia projektanta walki specjalnie dla swojego nadchodzącego Divinity, a preferowanie kandydata z doświadczeniem w projektowaniu walki turowej jest swego rodzaju dowodem na obranie takiego kierunku.
Wcześniej Larian Studios ujawniło już kilka informacji związanych z Divinity. Jak przekazano, gra będzie pełnoprawnym RPG, a wcześniejsza znajomość gier z uniwersum nie będzie wymagana. Gracze mogą spodziewać się natomiast znacznie większej skali i rozmachu, przewyższającej nawet Baldur’s Gate 3. Świat ma być mroczniejszy, co zaprezentował opublikowany podczas The Game Awards 2025 trailer. Deweloperzy zapewniają również, że Divinity nie będzie klasycznym rebootem, ani prostą kontynuacją.
