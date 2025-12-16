Larian sugeruje kierunek nowego Divinity. Szczegóły zdradza ogłoszenie o pracę

The Game Awards 2025 przyniosło wiele interesujących wieści związanych z nadciągającymi grami. Wśród nich nie zabrakło nowego projektu Larian Studios, Divinity. Wielu fanów nurtowało pytanie, czy studio zdecyduje się na turowy system walki w zapowiedzianej grze.

Turowa walka wróci w nowym Divinity?

Mimo że pewności co do ostatecznego kształtu systemu walki nie będzie, dopóki Larian oficjalnie nie ujawni kolejnych detali nowej produkcji, ostatnie ogłoszenie o pracę pozwala wyciągnąć wnioski na temat przyszłości gry. Jak zauważył użytkownik Kaphh na platformie Reddit, Larian poszukuje projektanta walki (Combat Designer), a specyfikacja tego stanowiska zawiera konkretny wymóg. W ogłoszeniu zaznaczono, że kandydat powinien posiadać „3 lata doświadczenia na stanowisku projektowym z solidną wiedzą na temat tego, jak działają starcia bojowe”, dodając, że „doświadczenie w systemie turowym będzie dodatkowym atutem”.