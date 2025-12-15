Zapowiedź nowego Divinity wystarczyła. Gracze sięgają po klasyki Larian

Seria Divinity odżyła po TGA. Nawet starsze części zyskują graczy
Divinity: Original Sin 2 odnotowało spektakularny wzrost liczby jednocześnie aktywnych graczy. Przed ceremonią TGA, szczytowa aktywność w grze wynosiła około 4000 użytkowników. Jednak w weekend po ogłoszeniu, liczba ta przekroczyła 10 tysięcy osób, co oznacza więcej niż podwojenie jej standardowej średniej.
Jednak wzrost zainteresowania nie ograniczył się wyłącznie do tej najnowszej odsłony. Cała seria, niezależnie od tego, jak małe były pojedyncze wzrosty, cieszy się obecnie odnowionym zainteresowaniem. Nawet pierwsza część, Divinity: Original Sin, odnotowała znaczący przypływ aktywności. Jej szczytowa liczba graczy wzrosła z 941 (rekord listopadowy) do ponad 2 tysięcy osób po TGA.
GramTV przedstawia:
Co ciekawe, fani powrócili także do klasycznych, starszych gier z serii. Divine Divinity, pierwotna część cyklu, przed The Game Awards miała szczytową aktywność wynoszącą zaledwie 33 graczy. Po emisji nowego zwiastuna, liczba ta wzrosła ponad trzykrotnie, osiągając 169 aktywnych użytkowników.
Na koniec przypomnijmy raz jeszcze, że Divinity zostało zapowiedziane podczas The Game Awards 2025. Szczegóły związane z produkcją pozostają obecnie tajemnicą, a więcej informacji powinno pojawić się w nadchodzących miesiącach. Zainteresowanym nie pozostaje zatem nic innego, jak oczekiwać na kolejne wieści ze strony Larian Studios.