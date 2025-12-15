Zapowiedź nowego Divinity wystarczyła. Gracze sięgają po klasyki Larian

Rekordowe liczby graczy powracają do klasycznych RPG po ogłoszeniu nowej odsłony na The Game Awards.

Po zeszłotygodniowej gali The Game Awards Larian Studios zdołało wywołać falę nostalgii i natychmiastowy wzrost zainteresowania. W następstwie ogłoszenia nowej gry Divinity, deweloperzy z Larian Studios, określający tę produkcję jako swój największy projekt RPG w historii, zaobserwowali powrót tysięcy graczy do świata gry. Największym beneficjentem jest Divinity: Original Sin 2, produkcja wydana 14 września 2017 roku. Seria Divinity odżyła po TGA. Nawet starsze części zyskują graczy Divinity: Original Sin 2 odnotowało spektakularny wzrost liczby jednocześnie aktywnych graczy. Przed ceremonią TGA, szczytowa aktywność w grze wynosiła około 4000 użytkowników. Jednak w weekend po ogłoszeniu, liczba ta przekroczyła 10 tysięcy osób, co oznacza więcej niż podwojenie jej standardowej średniej.

Jednak wzrost zainteresowania nie ograniczył się wyłącznie do tej najnowszej odsłony. Cała seria, niezależnie od tego, jak małe były pojedyncze wzrosty, cieszy się obecnie odnowionym zainteresowaniem. Nawet pierwsza część, Divinity: Original Sin, odnotowała znaczący przypływ aktywności. Jej szczytowa liczba graczy wzrosła z 941 (rekord listopadowy) do ponad 2 tysięcy osób po TGA.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, fani powrócili także do klasycznych, starszych gier z serii. Divine Divinity, pierwotna część cyklu, przed The Game Awards miała szczytową aktywność wynoszącą zaledwie 33 graczy. Po emisji nowego zwiastuna, liczba ta wzrosła ponad trzykrotnie, osiągając 169 aktywnych użytkowników. Na koniec przypomnijmy raz jeszcze, że Divinity zostało zapowiedziane podczas The Game Awards 2025. Szczegóły związane z produkcją pozostają obecnie tajemnicą, a więcej informacji powinno pojawić się w nadchodzących miesiącach. Zainteresowanym nie pozostaje zatem nic innego, jak oczekiwać na kolejne wieści ze strony Larian Studios.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



