Divinity: Original Sin 3 niespodzianką The Game Awards? Kolejne potwierdzenie wielkiej zapowiedzi nowej gry Larian Studios

Po Baldur’s Gate 3 Larian powraca do swojego świata.

Do gali The Game Awards pozostały zaledwie dwa dni, a do sieci trafia coraz więcej potwierdzeń, jaka gra kryje się pod tajemniczą statuą, zaprezentowaną jeszcze pod koniec listopada. Już wcześniej ujawniono, że konstrukcja nie jest zapowiedzią nowego dodatku do Diablo 4, kolejnego God of Wara, czy też The Elder Scrolls 6. Teorie te zostały jednak odrzucone przez zaufane źródła, w tym Jasona Schreiera. Prawdziwy trop mógł znajdować się zupełnie gdzie indziej i według najnowszych przecieków statua dotyczy serii Divinity od Larian Studios i przygotowuje graczy do wielkiego ogłoszenia nowej części serii. Divinity: Original Sin 3 zostanie zapowiedziany na The Game Awards? Larian Studios szykuje się do ogłoszenia nowej gry Najnowszą teorię mogą potwierdzać trzy nowe znaki towarowe zarejestrowane dziś w Europie. Jeden obejmuje nowe logo, a dwa kolejne przedstawiają ikony powiązane z materiałami promocyjnymi. Chociaż właściciel zgłoszeń nie został wskazany, identyczny numer reprezentacyjny jasno sugeruje, że wszystkie pliki pochodzą z tego samego źródła. Co ważne, projekt nawiązuje do dotychczasowej estetyki Divinity, ale jednocześnie wprowadza odświeżoną typografię, co może świadczyć o zupełnie nowym etapie rozwoju tej marki lub zapowiedź Divinity: Original Sin 3.

Najbardziej intrygujące jest to, że jedna z nowych ikon niemal idealnie odwzorowuje świetlisty kształt widoczny na pustynnej statui. Zbieżność form sprawia, że trudno mówić tu o przypadkowym podobieństwie. Coraz więcej wskazuje na to, że enigmatyczna figura była częścią kampanii budującej zainteresowanie światem Divinity.

Warto przypomnieć także niedawne uwagi insiderów. Jason Schreier oraz Shinobi602 komentowali w ostatnich dniach, że nadchodzące ogłoszenie nie trafi w gusta wszystkich, lecz wywoła entuzjazm wśród fanów konkretnego studia oraz gatunku. Taki opis doskonale pasuje do rozbudowanych RPG-ów, z których słynie Divinity. Znakiem czasu mogą być również niedawne odkrycia graczy. Na PlayStation Store pojawiła się etykieta PS5 Pro Enhanced dla Divinity: Original Sin 2. Do tego wracają doniesienia o kategoriach wiekowych przygotowanych dla natywnych wersji gry na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Sama aktualizacja mogłaby jednak nie usprawiedliwiać tak intensywnego podgrzewania atmosfery przed wydarzeniem, dlatego szybko wróciła teoria o zapowiedzi Divinity: Original Sin 3. Larian Studios od dłuższego czasu pracuje nad kilkoma projektami, w tym nad tajemniczym Excaliburem. Wszystko wskazuje na to, że nadszedł czas, aby ogłosić nową część kultowej serii. Niektórzy fani przewidują nawet natychmiastową premierę aktualizacji dla Original Sin 2, która mogłaby towarzyszyć zapowiedzi pełnoprawnej kontynuacji.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.